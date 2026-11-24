44-letnia księżna Walii w marcu 2024 r. poinformowała, że zdiagnozowano u niej raka. Po operacji brzucha przeszła chemioterapię. Rodzaju nowotworu nie ujawniono. W styczniu 2025 r. ogłosiła, że choroba ustąpiła.

Jak przekazał Pałac Kensington, dokument przedstawia osobistą podróż księżnej przez malownicze krajobrazy Wielkiej Brytanii. W czerwcu Kate wzięła udział w „Three Peaks Challenge”, wyzwaniu polegającym na zdobyciu najwyższych szczytów Szkocji, Anglii i Walii w ciągu 24 godzin.

„Na tle tego wyzwania księżna rozważa swoje doświadczenia i rozmawia z ludźmi borykającymi się z własnymi problemami zdrowotnymi” — czytamy w komunikacie.

W zwiastunie dokumentu księżna Kate podkreśla, że diagnoza nowotworu zasadniczo zmienia życie człowieka, a powrót do zdrowia jest długą podróżą. Według niej oznacza to ponowne odkrywanie tego, co znane oraz poszukiwanie nadziei i radości mimo niepewności. „Oczywiste jest, iż nie musimy samotnie pokonywać życiowych wyzwań” — mówi księżna Kate.

Żona księcia Williama stopniowo wraca do obowiązków publicznych. Na początku listopada para odwiedziła Indie. Wychowują troje dzieci w wieku od ośmiu do trzynastu lat.

Z nowotworem zmaga się również król Karol III. O jego diagnozie poinformowano 5 lutego 2024 r. 78-letni monarcha nadal jest leczony, choć powrócił do obowiązków publicznych.

Cały dochód ze sprzedaży dokumentu zostanie przekazany fundacji zajmującej się walką z rakiem przy Królewskim Szpitalu Marsden w Wielkiej Brytanii.