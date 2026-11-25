Premier: nie należy liczyć na szybkie obniżki

Premier Mindaugas Sinkevičius przyznał, że możliwości ograniczenia podwyżek są niewielkie. Podkreślił, że ceny energii na Litwie zależą również od sytuacji na międzynarodowych rynkach.

„Wiele spraw jest w trakcie, na razie konsumenci raczej nie powinni liczyć na szybkie rezultaty, tym bardziej, że nie jesteśmy zamkniętą wyspą energetyczną, lecz zależymy od połączeń międzysystemowych i sytuacji na rynku” — powiedział premier w czwartek 19 listopada w Sejmie.

Szef rządu zaznaczył również, że decyzje Państwowej Rady Regulacji Energetyki (VERT) dotyczące przyszłorocznych taryf nie dają powodów do optymizmu. Jednocześnie odrzucił zarzuty Artūrasa Skardžiusa z partii „Świt Niemna”, dotyczące niewłaściwego przygotowania państwowej Ignitis grupė do sezonu zimowego. „Na razie nie dostrzegam żadnej niegospodarności ani nieodpowiedzialności” — zapewnił Sinkevičius.

O ile wzrosną rachunki?

Odbiorcy indywidualni i wrażliwi mają różne ceny, wzrost też będzie różny. VERT prognozuje, że publiczna cena dla odbiorców indywidualnych od stycznia wzrośnie o 23 proc. czyli o 5,5 centa, do 29,5 centa za kilowatogodzinę (kWh). Dla odbiorców wrażliwych wzrośnie o 27,5 proc., do 25,5 centa za kWh. Choć wzrost jest większy, niż dla odbiorców indywidualnych, to końcowo odbiorcy wrażliwi nadal będą płacić mniej.

Jeszcze większe zmiany dotyczą gazu. Dla najmniejszych odbiorców taryfa ma wzrosnąć o 38,3 proc., a średni miesięczny rachunek zwiększy się o 1,12 euro. Osoby ogrzewające domy gazem muszą przygotować się na wzrost taryfy o 46,4 proc. Przy średnim zużyciu 100,5 metrów sześciennych miesięcznie rachunek wyniesie 32,2 euro.

Ostateczne taryfy zostaną ogłoszone pod koniec listopada. Według regulatora będą one najwyższe od drugiej połowy 2022 r.

Jeszcze pod koniec października rząd zdecydował, że od stycznia do czerwca przyszłego roku energia elektryczna dla odbiorców w trudnej sytuacji materialnej będzie kosztować o 4 centy mniej, podobnie jak w bieżącym roku.

Sposoby na złagodzenie podwyżek

Przewodniczący VERT Renatas Pocius wskazuje, że ograniczenie wzrostu rachunków zależy od decyzji Ignitis oraz rządu. Pierwszym rozwiązaniem byłoby rozłożenie podwyżek na dłuższy okres. Spółka mogłaby tymczasowo stosować niższe taryfy, a różnicę odzyskać w kolejnych latach.

„Spółka może obecnie stosować niższą taryfę, ale rozłożyć ją na później. Można to rozważyć, ale inicjatywa musi wyjść od samej spółki” — powiedział Renatas Pocius.

Drugą możliwością są rekompensaty finansowane z budżetu państwa, podobne do stosowanych w latach 2022-2023. „W ustawie jest napisane, że jeśli cena gazu wzrośnie o ponad 40 proc., a faktycznie wzrasta o ponad 40 proc., rząd może uruchomić mechanizm rekompensat. Na przykład wypłacić rekompensatę w wysokości około 10 centów (za kWh). Wówczas cena byłaby niższa” — powiedział Pocius.

Na razie nie zapadły jednak decyzje o wprowadzeniu dodatkowych rekompensat.

52 mln euro kosztów. Ostatecznie zapłacą konsumenci

Jednym z głównych problemów pozostają koszty zakupu energii, których Ignitis nie przeniosła dotychczas na odbiorców. Według prognoz VERT do końca bieżącego roku niepokryte koszty spółki wyniosą około 52 mln euro, w tym 29 mln euro za energię elektryczną i 23 mln euro za gaz.

Renatas Pocius wyjaśnił, że dotychczasowe taryfy były zbyt niskie w stosunku do rzeczywistych cen rynkowych. W rezultacie spółka ponosi straty, które w przyszłości będą musiały zostać pokryte przez konsumentów.

„Żyjemy na kredyt. Te pieniądze nie zostaną w żaden sposób umorzone, nie znikną ani nie przepadną — i tak konsumenci będą musieli je zapłacić” — dodał przewodniczący VERT.