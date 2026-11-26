Zabezpieczenia montowane są przede wszystkim przy jezdniach, gdzie roślinność jest najbardziej narażona na działanie niekorzystnych czynników zimowych. Priorytetem są nowo posadzone drzewa i krzewy oraz nasadzenia wzdłuż ruchliwych ulic, ścieżek pieszych i rowerowych.

„Widzimy, że w najbardziej wrażliwych miejscach osłony pomagają ograniczyć kontakt roślinności z solą, masą śniegu, błotem i innymi niekorzystnymi warunkami zimowymi. Kontynuujemy tę praktykę tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna” — mówi Matas Milius, kierownik grupy ds. zarządzania działaniami w firmie Grinda.

Pomiary przeprowadzone przez firmę wskazują, że w miejscach chronionych zawartość soli w glebie jest prawie dwukrotnie mniejsza.

W tym sezonie większy nacisk zostanie położony również na mechaniczne odśnieżanie chodników i stosowanie środków zmniejszających śliskość wyłącznie w razie potrzeby.

W wybranych parkach odśnieżane będą jedynie przejścia o szerokości 2 m, a na niektórych skwerach podczas obfitych opadów śniegu — o szerokości 4 m. Chodniki szersze niż 3 m będą odśnieżane na całej szerokości, ale posypywane tylko z jednej strony.

Ma to zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców, jednocześnie ograniczając negatywny wpływ na miejską zieleń i glebę.