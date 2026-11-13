Mniej soli na chodnikach i w parkach Wilna

Władze Wilna zapowiadają zmiany w zimowym utrzymaniu przestrzeni publicznych. Ograniczenie stosowania soli ma przede wszystkim zmniejszyć jej negatywny wpływ na drzewa, krzewy i inne nasadzenia.

„Głównym akcentem i nowością jest to, że w mieście, jeśli chodzi o chodniki, ścieżki rowerowe, przejścia w przestrzeniach publicznych oraz alejki w parkach miejskich, będzie stosowana mniejsza ilość soli” — powiedział wicemer Wilna Andrius Grigonis.

Jak wyjaśnił, mniejsze zużycie soli zostanie zrekompensowane intensywniejszym odśnieżaniem oraz stosowaniem alternatywnych mieszanek, między innymi żwiru.

Według głównej ekolog samorządu miasta Wilna Vaivy Marozienė podobne rozwiązania sprawdziły się już podczas poprzedniej zimy. Wówczas nowy model utrzymania zastosowano w siedmiu przestrzeniach publicznych. W tym roku obejmie on kolejnych pięć.

„To ograniczenie użycia soli nie oznacza, że ucierpi na tym jakość. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim — zarówno pieszym, w tym roślinności, jak i nie tylko roślinności, ale także stałej infrastrukturze naszego miasta” — powiedziała Vaiva Marozienė.

Nowe zasady odśnieżania w centrum Wilna

Na wybranych terenach odśnieżane będą główne ścieżki o szerokości czterech metrów. Do ograniczania śliskości posłuży mieszanka żwiru zawierająca 10—15 proc. soli.

„I oczywiście priorytetem jest odśnieżanie, odśnieżanie, odśnieżanie, a wszelkie posypywanie ma charakter wyłącznie dodatkowy” — podkreśliła Vaiva Marozienė.

Na Placu Katedralnym oraz w pobliżu Litewskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu planowane jest oczyszczanie całej nawierzchni i stosowanie mieszanek żwiru.

Samorząd rozszerzy również obszary, na których chodniki i ścieżki rowerowe będą wyłącznie odśnieżane, bez posypywania. Rozwiązanie przetestowano wcześniej przy ulicy Žygimantų, a tej zimy zostanie zastosowane także przy ulicy A. Goštauto, wzdłuż Wilii.

Zmiany obejmą ponadto około 140 kilometrów chodników o szerokości co najmniej trzech metrów. Odśnieżana będzie cała ich szerokość, natomiast posypywana tylko połowa.

„Każdy będzie mógł wybrać, po której stronie woli iść” — powiedziała ekolog samorządu.

Wilno przygotowało 400 pracowników i nowy sprzęt

Do sezonu zimowego przygotowuje się również samorządowe przedsiębiorstwo Grinda, odpowiedzialne za utrzymanie około 1,8 tys. kilometrów ulic stolicy.

Jak poinformował dyrektor firmy Jonas Davidavičius, do prac zmobilizowano około 400 pracowników. Przygotowano 50 posypywarek oraz zakupiono 33 nowe ciągniki.

Stan nawierzchni monitoruje około 40 czujników. Na podstawie zbieranych danych całodobowe ekipy dyżurne podejmują decyzje o konieczności odśnieżania lub posypywania dróg.

Na zimę zgromadzono około 15 tys. ton soli oraz 5 tys. ton mieszanki piaskowo-solnej. Ich wykorzystanie będzie zależało od warunków atmosferycznych, przede wszystkim intensywności opadów i temperatury.

Drony sprawdzą jakość odśnieżania

Ograniczenie stosowania soli nie oznacza złagodzenia wymagań wobec firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie miasta.

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Miejskiego Urzędu Miasta Wilna Gintautas Runovičius zapowiedział regularne kontrole prowadzone między innymi przy wykorzystaniu dronów, przy współpracy ze starostwami oraz mieszkańcami.

Po ustaniu opadów śniegu i upływie wyznaczonego czasu na odśnieżenie drony będą fotografować nawierzchnie i dokumentować ewentualne zaniedbania.

Wicemer Andrius Grigonis podkreślił, że wykonawcy niewywiązujący się z obowiązków muszą liczyć się z karami finansowymi. Powtarzające się naruszenia mogą skutkować rozwiązaniem umów.

Za zimowe utrzymanie ulic i przestrzeni publicznych Wilna będą odpowiadały przedsiębiorstwa „Grinda”, „Ekonovus”, „Ecoservice”, „Šilėja” i „Stebulė”.