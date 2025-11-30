Zima bez urazów: jak się chronić i co robić w razie kontuzji

Najczęstsze urazy zimą

Okres zimowy to czas, kiedy najczęściej dochodzi do stłuczeń i skręceń, spowodowanych upadkami na śliskich nawierzchniach.

„Stłuczenia i skręcenia powodują obrzęk, ból, a czasem także siniaki, dlatego ważne jest, aby nie zwlekać. Przede wszystkim należy schłodzić uszkodzone miejsce, aby zmniejszyć stan zapalny. Skręcenia najczęściej zdarzają się podczas gwałtownego ruchu, próby utrzymania równowagi lub poślizgnięcia się. Zarówno w przypadku stłuczeń, jak i skręceń ważne jest szybkie reagowanie: okład z lodu w pierwszych godzinach pomaga zmniejszyć obrzęk. Zaleca się również ograniczenie ruchu, aby uraz się nie pogłębił. Nie zapominajcie też, że po urazie ważne jest nie tylko schłodzenie kończyny, ale także utrzymywanie jej w pozycji uniesionej” — mówi Elvyra Ramaškienė, farmaceutka z sieci aptek Eurovaistinė.

Specjalistka podkreśla, że w przypadku utrzymującego się bólu lub obrzęku, należy skonsultować się z lekarzem. „Jeśli ból lub obrzęk nie ustępują w ciągu kilku dni, należy zgłosić się do lekarza. Jeśli uraz nie zostanie odpowiednio wyleczony, w przyszłości mogą pojawić się poważniejsze komplikacje” — dodaje Elvyra Ramaškienė.

Schładzać czy ogrzewać?

Prawidłowe leczenie urazów znacząco przyspiesza regenerację. Kluczowe jest jednak dostosowanie terapii do fazy urazu.

„W ciągu pierwszych 48 godzin po urazie, jeśli pojawi się obrzęk i stan zapalny, zaleca się schładzanie uszkodzonego miejsca. Schładzanie zmniejsza przepływ krwi do tkanek, co zmniejsza stan zapalny i ból. Najlepiej nadają się do tego kompresy chłodzące lub specjalne woreczki. Jeśli się ich nie posiada, można użyć dowolnego zimnego przedmiotu z zamrażarki” — mówi farmaceutka.

Zaleca owijanie zimnych kompresów czystą tkaniną oraz stosowanie ich przez 15-20 minut, z kilkugodzinnymi przerwami między aplikacjami.

„Zaleca się rozpoczęcie terapii ciepłem co najmniej 48 godzin po urazie, kiedy obrzęk i stan zapalny zaczynają ustępować. Metody ogrzewania pobudzają krążenie krwi, pomagają rozluźnić napięte mięśnie i w ten sposób mogą przyspieszyć gojenie się miejsc urazów” — mówi specjalistka.

Zasady bezpieczeństwa na śliskich chodnikach

Aby zmniejszyć ryzyko upadków i związanych z nimi kontuzji, należy przestrzegać kilku zasad bezpieczeństwa — szczególnie podczas spacerów w trudnych warunkach atmosferycznych.

„Najlepiej jest wybierać obuwie antypoślizgowe, które dobrze trzyma się na lodzie. Należy unikać nieodśnieżonych i oblodzonych ścieżek, jeśli to możliwe, wybierając bezpieczniejszą, choć dłuższą drogę. Należy chodzić ostrożnie, małymi krokami, lekko uginając kolana, aby zmniejszyć ryzyko upadku. Trzymajcie ręce swobodnie, a nie w kieszeniach, ponieważ w ten sposób łatwiej utrzymać równowagę. W przypadku poślizgnięcia, starajcie się upaść na bok, aby uniknąć poważniejszych urazów” — radzi Elvyra Ramaškienė.

Dodatkowo, osobom starszym i mniej mobilnym zaleca się używanie specjalnych akcesoriów wspomagających poruszanie się zimą. „Osobom starszym […] zaleca się używanie metalowej, antypoślizgowej nasadki na laskę lub chodzik podczas spacerów na świeżym powietrzu. Warto również zaopatrzyć się w specjalne nakładki na buty, które poprawiają przyczepność na śliskich powierzchniach i pomagają uniknąć upadków” — podkreśla farmaceutka.

Czytaj więcej: „Zimą jest zima” – piesi i kierowcy muszą bardziej uważać