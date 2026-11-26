Nowe zasady stanowią część rządowego „pakietu rodzinnego”, którego celem jest sprostanie wyzwaniom demograficznym. Początkowo podwyżki planowano od 2028 roku, jednak w wyniku porozumienia koalicyjnego zdecydowano o przyspieszeniu reformy.

Maksymalna wysokość zasiłku wzrośnie z równowartości dwóch do czterech średnich wynagrodzeń (VDU). Rodzice decydujący się na opiekę nad dzieckiem przez półtora roku otrzymywaliby 78 proc. wynagrodzenia podlegającego rekompensacie, co przy spełnieniu określonych warunków odpowiada 100 proc. dotychczasowego wynagrodzenia netto.

W przypadku dwuletniego okresu opieki świadczenie wyniosłoby 60 proc. wynagrodzenia w pierwszym roku i 45 proc. w drugim.

Zasiłki miałyby być wypłacane przez 495 lub 675 dni, z możliwością rozłożenia ich na dłuższy okres — do ukończenia przez dziecko trzeciego roku życia.

Proponuje się również podwyższenie zasiłku chorobowego dla rodziców opiekujących się chorym dzieckiem z 65,94 proc. do 78 proc. wynagrodzenia podlegającego rekompensacie. Szacuje się, że zmiana ta objęłaby miesięcznie około 82 tys. rodziców, a jej roczny koszt wyniósłby 11,3 mln euro.

Świadczenia przysługiwałyby wyłącznie na dzieci, których miejsce zamieszkania jest zgłoszone na Litwie.

Roczny koszt programu zasiłków na opiekę nad dziećmi oszacowano na 123,6 mln euro. Ze względu na planowane wejście zmian w życie w lipcu w przyszłorocznym budżecie przewidziano około połowy tej kwoty.