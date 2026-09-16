— To wszystko zostało zapisane w umowie koalicyjnej, którą podpisaliśmy. Chcemy, aby polityka społeczna nie ograniczała się do deklaracji, ale przynosiła konkretne rozwiązania, które realnie poprawiają sytuację rodzin. Zamiast różnych populistycznych wypowiedzi i politycznych sporów wróciliśmy do odpowiedzialnej polityki, opartej na konkretnych i skutecznych propozycjach. Jedną z nich jest podwyższenie zasiłku chorobowego dla rodziców opiekujących się chorym dzieckiem. To bardzo ważne rozwiązanie, ponieważ choroba dziecka często oznacza, że jedno z rodziców musi zostać w domu i czasowo zrezygnować z pracy. Chcemy, aby rodzina w takiej sytuacji nie była dodatkowo obciążona finansowo — wyjaśnia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” przewodniczący Komitetu Spraw Socjalnych i Pracy Tomas Tomilinas.

„Solidny pakiet”

Jak mówi, kolejną ważną propozycją jest etapowe, w latach 2029-2034, wprowadzenie bezpłatnych obiadów dla wszystkich uczniów klas 5-10, niezależnie od dochodów rodziny. Dostęp do bezpłatnego posiłku w szkole nie powinien bowiem zależeć od tego, ile zarabiają rodzice. Takie rozwiązanie nie tylko zmniejsza obciążenie finansowe rodzin, ale również pomaga zapewnić dzieciom zdrowe i regularne odżywianie, ogranicza wykluczenie społeczne i może poprawiać warunki oraz wyniki nauki.

— Dlatego uważam, że obecna koalicja ma bardzo dobry, naprawdę solidny pakiet propozycji. Najważniejsze jest jednak to, że są to konkretne rozwiązania, a nie tylko polityczne hasła. Teraz trzeba je konsekwentnie realizować — podkreśla Tomas Tomilinas.

Zabezpieczenie emerytalne i pomoc w zakupie mieszkania

Jednym z elementów pakietu jest wzmocnienie zabezpieczenia emerytalnego rodziców, którzy rezygnują z pracy zawodowej na rzecz opieki nad dziećmi. W okresie sprawowania opieki składki emerytalne byłyby naliczane od podstawy odpowiadającej średniemu wynagrodzeniu w gospodarce krajowej, a nie jak obecnie od płacy minimalnej.

Zmianie miałby ulec również zasiłek dla rodziców opiekujących się chorym dzieckiem.

W pakiecie znalazła się również propozycja podniesienia maksymalnego poziomu świadczeń rodzicielskich.

Planowane jest ponadto wprowadzenie powszechnego, jednorazowego świadczenia na przygotowanie dziecka do szkoły. Przedszkolaki z grup przygotowawczych oraz uczniowie klas 1-4 otrzymaliby 148 euro na zakup niezbędnych artykułów, niezależnie od dochodów rodziny.

Rząd chce również zwiększyć finansowanie programu wsparcia rodzin kupujących pierwsze mieszkanie. Ma to umożliwić większej liczbie rodzin skorzystanie z pomocy państwa.

Zachęty dla powracających z emigracji

Pakiet przewiduje także zachęty dla obywateli Litwy mieszkających za granicą, którzy zdecydują się wrócić do kraju. Rodzina przebywająca na emigracji co najmniej pięć lat i wracająca na stałe otrzymałaby 2 tys. euro. W przypadku rodziny z jednym dzieckiem świadczenie wyniosłoby 4 tys. euro, a z dwojgiem lub większą liczbą dzieci — 5 tys. euro.

Proponuje się utworzenie bonu na opiekę nad dzieckiem i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci od wieku przedszkolnego do 12. roku życia. Środki można byłoby przeznaczyć m.in. na usługi opiekunek, wydłużone grupy opiekuńcze oraz obozy.