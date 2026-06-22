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Wzrośnie zasiłek na utrzymanie dziecka

Od 1 lipca wzrośnie wysokość państwowego zasiłku na utrzymanie dziecka, wypłacanego w przypadku niewywiązywania się rodziców z obowiązku alimentacyjnego. Świadczenie obejmie blisko 17 tys. dzieci.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Dzieci.
Fot. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.

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Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy (SADM) poinformowało, że tzw. alimenty z SoDry wzrosną z 133,2 euro do 185 euro miesięcznie. Podwyżka obejmie dzieci, które nie otrzymują całości lub części alimentów zasądzonych przez sąd lub określonych w zatwierdzonej przez sąd umowie alimentacyjnej.

„Państwowe zasiłki na utrzymanie dziecka, tzw. alimenty z SoDry, od 1 lipca wzrosną z 133,2 do 185 euro. Zmiana ta dotknie prawie 17 tys. dzieci, które nie otrzymują alimentów potwierdzonych orzeczeniem sądowym” — czytamy w komunikacie.

„Państwo bierze na siebie odpowiedzialność za pomoc w przypadkach, gdy rodzice nie wywiązują się ze swoich obowiązków i konsekwentnie wzmacnia system wsparcia dla rodzin niekompletnych. Jednocześnie rozszerzamy zakres innych świadczeń oraz grono ich odbiorców. W sposób ukierunkowany tworzymy bezpieczniejsze i bardziej sprawiedliwe społecznie środowisko dla wszystkich rodzin wychowujących dzieci” — powiedziała Jūratė Zailskienė, minister opieki socjalnej i pracy.

Zasiłek na utrzymanie dziecka jest wypłacany ze środków państwowych, jeśli dziecko przez okres dłuższy niż miesiąc nie otrzymuje całości lub części alimentów od jednego lub obojga rodziców.

O świadczenie może ubiegać się rodzic, u którego — na podstawie orzeczenia sądu lub porozumienia rodziców — ustalono miejsce zamieszkania dziecka. Prawo do złożenia wniosku przysługuje również opiekunowi dziecka oraz osobie pełnoletniej, której ustalono stopień zdolności do pracy na poziomie 0-25 proc. i u której niepełnosprawność stwierdzono przed ukończeniem 18. roku życia.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

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