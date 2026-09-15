Ruszyła budowa portu w Świętej

Uroczystość odbyła się przy historycznym starym molo. Wzięli w niej udział prezydent Litwy Gitanas Nausėda, premier Mindaugas Sinkevičius oraz mer Połągi Šarūnas Vaitkus. Symboliczny początek prac przypadł na 100. rocznicę rozpoczęcia budowy pierwszego portu w Świętej, która ruszyła w kwietniu 1925 roku.

Pierwszy etap inwestycji przewiduje budowę dwóch zewnętrznych moli. Południowe będzie miało 647,5 metrów długości, a północne — 402,5 m. Konstrukcje utworzą wejście do portu i mają chronić je przed falowaniem Bałtyku oraz nanoszeniem piasku.

Przy południowym molo powstaną cztery nabrzeża o długości od 57,6 do 254,4 m oraz promenada o szerokości dziewięciu metrów. Północne molo będzie pełniło przede wszystkim funkcję ochronną i nie zostanie udostępnione spacerowiczom.

Kontrakt na budowę moli wynosi 38,23 mln euro brutto. Prace na zlecenie samorządu Połągi wykona spółka „Tilsta” i mają one potrwać dwa lata. Planuje się, że cały projekt będzie realizowany w trzech etapach, przy wykorzystaniu środków UE, budżetu państwa oraz samorządu Połągi.

Jak podkreśla mer Połągi Šarūnas Vaitkus, realizacja projektu jest istotna zarówno dla Połągi i wybrzeża, jak i dla całego kraju.

Po odbudowie port w Świętej ma stworzyć warunki do rozwoju żeglugi rekreacyjnej, żeglarstwa, rybołówstwa i turystyki. Samorząd oczekuje również, że nowa infrastruktura przyciągnie kolejne inwestycje do miejscowości położonej w pobliżu Połągi i granicy z Łotwą.