Strona głównaWiadomości

Ruszyła budowa portu w Świętej

Po ponad wieku od rozpoczęcia budowy pierwszego portu w Świętej ruszyła realizacja nowej infrastruktury portowej. W piątek 11 września położono kamień węgielny pod budowę dwóch nowych moli. Inwestycja o wartości 38,23 mln euro ma stworzyć warunki do rozwoju żeglarstwa, rybołówstwa i turystyki.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Miasto Święta.
Fot. Jonas Balčiūnas, ELTA

Czytaj również...

Uroczystość odbyła się przy historycznym starym molo. Wzięli w niej udział prezydent Litwy Gitanas Nausėda, premier Mindaugas Sinkevičius oraz mer Połągi Šarūnas Vaitkus. Symboliczny początek prac przypadł na 100. rocznicę rozpoczęcia budowy pierwszego portu w Świętej, która ruszyła w kwietniu 1925 roku.

Pierwszy etap inwestycji przewiduje budowę dwóch zewnętrznych moli. Południowe będzie miało 647,5 metrów długości, a północne — 402,5 m. Konstrukcje utworzą wejście do portu i mają chronić je przed falowaniem Bałtyku oraz nanoszeniem piasku.

Przy południowym molo powstaną cztery nabrzeża o długości od 57,6 do 254,4 m oraz promenada o szerokości dziewięciu metrów. Północne molo będzie pełniło przede wszystkim funkcję ochronną i nie zostanie udostępnione spacerowiczom.

Kontrakt na budowę moli wynosi 38,23 mln euro brutto. Prace na zlecenie samorządu Połągi wykona spółka „Tilsta” i mają one potrwać dwa lata. Planuje się, że cały projekt będzie realizowany w trzech etapach, przy wykorzystaniu środków UE, budżetu państwa oraz samorządu Połągi.

Jak podkreśla mer Połągi Šarūnas Vaitkus, realizacja projektu jest istotna zarówno dla Połągi i wybrzeża, jak i dla całego kraju.

Po odbudowie port w Świętej ma stworzyć warunki do rozwoju żeglugi rekreacyjnej, żeglarstwa, rybołówstwa i turystyki. Samorząd oczekuje również, że nowa infrastruktura przyciągnie kolejne inwestycje do miejscowości położonej w pobliżu Połągi i granicy z Łotwą.

Czytaj także: Nad morze bez samochodu — pociągiem i autobusem

Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

Więcej od autora

Społeczeństwo

Kariera schodzi na dalszy plan. O tym marzą dziś młodzi

Marzenia zmieniają się wraz z wiekiem, ale niektóre pragnienia zyskują dziś na znaczeniu szczególnie mocno. Najnowsze badanie pokazuje, że młodzi ludzie coraz częściej odkładają na dalszy plan aspiracje, które jeszcze w dzieciństwie wydawały się najważniejsze.
Społeczeństwo

Gorszy sen nastolatków, słabsze zdrowie

Problemy ze snem w okresie dojrzewania mogą mieć konsekwencje nawet wiele lat później. Badanie naukowców ze Stony Brook University w Stanach Zjednoczonych wskazuje, że bezsenność i nieregularny sen zwiększają prawdopodobieństwo nocnego pobytu w szpitalu we wczesnej dorosłości.
Społeczeństwo

Roboty „protestowały” w Warszawie

Około 30 robotów pojawiło się przed Ministerstwem Cyfryzacji w Warszawie podczas pierwszej w Polsce „demonstracji” przeciwko niekontrolowanemu rozwojowi sztucznej inteligencji. Niezwykła akcja miała zwrócić uwagę na wpływ AI i robotyzacji na rynek pracy.

RedKomy