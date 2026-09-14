Kariera schodzi na dalszy plan. O tym marzą dziś młodzi

Badanie przeprowadzone na zlecenie Pildyk pokazuje, że wraz z wiekiem priorytety wyraźnie się zmieniają — dla starszych respondentów najważniejsze stają się zdrowie i długowieczność.

Zapytani, na co przeznaczyliby pieniądze, gdyby dysponowali większą sumą, młodzi ludzie odpowiadali m.in.: „Wynająłbym mieszkanie”, „Kupiłbym samochód”, „Opłaciłbym studia” czy „Podróżowałbym po świecie”. Choć odpowiedzi były zróżnicowane, wyniki badania wskazują na wyraźną tendencję — obecnie młodzi częściej marzą o własnym mieszkaniu niż o karierze i sukcesach zawodowych.

Mieszkanie wyprzedza karierę

„W dzieciństwie wielu marzyło o tym, kim zostanie, gdy dorośnie, a dziś młodym ludziom coraz częściej zależy na posiadaniu własnego mieszkania. Jest to zrozumiałe, ponieważ własne mieszkanie oznacza większą niezależność, stabilność i poczucie, że tworzy się coś własnego. Ponieważ obecnie nabycie mieszkania nie jest łatwe, naturalne jest, że takie marzenie staje się jeszcze ważniejsze” — mówi Indrė Butkutė, dyrektorka marki.

Według niej może to świadczyć również o szerszej zmianie priorytetów. Coraz więcej młodych osób koncentruje się na konkretnych celach, które pozwoliłyby im osiągnąć większą niezależność i poczucie bezpieczeństwa.

Wśród respondentów w wieku 18–29 lat mieszkanie i dom były obecnie wymieniane prawie trzy razy częściej niż praca, kariera czy zawód. Odpowiedzi te stanowią odpowiednio 17,7 i 6,1 proc.

Inaczej wyglądały ich marzenia w dzieciństwie. Respondenci z tej samej grupy wiekowej znacznie częściej wskazywali wówczas aspiracje zawodowe. O karierze marzyła około jedna piąta badanych, natomiast o mieszkaniu i domu — mniej niż jedna dziesiąta.

Po trzydziestce liczy się własny dom

Znaczenie własnego mieszkania rośnie w kolejnej grupie wiekowej. Wśród osób w wieku 30–39 lat mieszkanie i dom jako największe obecne marzenie wskazała prawie jedna czwarta respondentów. Pracę, karierę czy zawód wymieniło zaledwie 3,6 proc. osób.

Różnica może być związana z etapem życia i potrzebą stworzenia stabilnego środowiska dla siebie, rodziny lub najbliższych.

„Ciekawe, że marzenie o własnym domu nie znika wraz z wiekiem — najczęściej wspominają o nim osoby w wieku 30–39 lat. Wygląda na to, że nie jest to tylko młodzieńcze pragnienie. Dopóki nie mają jeszcze własnego domu, cel ten pozostaje dla wielu jednym z najważniejszych” — zaznacza Butkutė.

Z wiekiem liczy się zdrowie

W starszych grupach wiekowych hierarchia marzeń ulega zmianie. Kwestie mieszkaniowe ustępują miejsca przede wszystkim zdrowiu. Ponad połowa respondentów w wieku 60–74 lat wskazała zdrowie i długowieczność jako swoje największe obecne marzenie.

„Nasze marzenia naturalnie zmieniają się wraz z życiem. Dla młodszych osób ważne jest, by stanąć na własnych nogach, mieć swoją przestrzeń, budować samodzielne życie, a później coraz większe znaczenie nabierają zdrowie, spokój i bliscy ludzie. Badanie bardzo wyraźnie pokazuje, że w różnych momentach życia po prostu pragniemy różnych rzeczy” — mówi Indrė Butkutė.