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Rząd chce pomóc młodym kupić mieszkanie w regionie. Zarejestrowano ponad 800 wniosków

Wszystkie młode rodziny, które w ramach wrześniowego naboru złożyły wnioski spełniające wymagania, otrzymają państwową dotację na zakup pierwszego mieszkania w regionach. Zarejestrowano prawie 800 wniosków, a na ich sfinansowanie przeznaczono ponad 6 mln euro.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Blok wielomieszkaniowy.
Fot. Marian Paluszkiewicz

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Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy poinformowało, że samorządy rozpoczęły już rozpatrywanie wniosków o zachętę finansową. Według minister opieki socjalnej i pracy Ingi Ruginienė osiedlanie się rodzin na prowincji jest jednym z priorytetów państwa. Minister podkreśla, że w tym roku żadna rodzina spełniająca wymagania nie pozostanie bez wsparcia.

„Dążymy do tego, aby z roku na rok coraz więcej młodych rodzin miało możliwość budowania swojego życia we własnych domach. Własne domy są niezbędne, aby rodziny czuły się bezpieczne, mogły się rozwijać i umacniać. Ponadto wsparcie dla młodych rodzin przyczynia się jednocześnie do wzmacniania regionów i rozwiązywania wyzwań demograficznych” — mówi Inga Ruginienė.

Na uzupełnienie braków przewidziano 10 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia. Po ich usunięciu termin rozpatrywania wniosku zaczyna biec od nowa. Jeśli wymagane informacje lub dokumenty nie zostaną dostarczone w wyznaczonym terminie, wniosek zostanie odrzucony.

Rodziny bezdzietne lub wychowujące jedno dziecko mogą otrzymać dotację w wysokości 10 proc., z dwójką dzieci — 12,5 proc., a z trójką lub większą liczbą dzieci — 15 proc. Kwota kredytu nie może przekroczyć 87 tys. euro, natomiast wartość kupowanego mieszkania — 120 tys. euro.

Jeżeli podczas rozpatrywania wniosku zostaną stwierdzone braki lub okaże się, że konieczne jest przedstawienie dodatkowych dokumentów, samorząd ma poinformować o tym wnioskodawcę w ciągu 2 dni roboczych.

Za młodą rodzinę uznaje się małżonków, zarejestrowanych partnerów lub samotnego ojca albo matkę wychowujących dziecko, w wieku do 36 lat.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS, SADM

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