Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Wilno inwestuje w młodzież — startuje nowoczesne centrum aktywności

    W samym centrum Wilna powstało miejsce, które ma szansę stać się nowym punktem odniesienia dla młodych mieszkańców miasta. Co oferuje i dlaczego już teraz wzbudza duże zainteresowanie?

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Młodzieżowe Centrum Polityki oferuje nowoczesną przestrzeń do twórczości, relaksu i wsparcia Fot. Vilnius.lt

    Czytaj również...

    Przestrzeń dla młodych twórców i liderów

    Przy ulicy Vilniaus 22-3 powstało miejsce, które ma inspirować młodych do działania, integracji i rozwoju. Nowo otwarte Centrum Polityki Młodzieżowej w Wilnie zapewnia młodzieży w wieku od 14 do 29 lat bezpieczne i inspirujące środowisko do spędzania wolnego czasu. Obiekt działa w dni robocze od godziny 12:00 do 20:00 i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

    „W samym sercu Wilna młodzież będzie mogła nie tylko spotykać się, ale także aktywnie tworzyć przyszłość miasta — od pomysłów po rzeczywiste zmiany. Ponieważ młody człowiek jest tu mile widziany jako twórca!” — powiedziała Donalda Meiželytė, wicemer Wilna.

    Ruch, technologia, twórczość i wsparcie psychologiczne

    W centrum znajdują się różnorodne strefy funkcjonalne:

    • Strefa ruchu — przestrzeń do rozładowania energii i aktywności fizycznej.
    • Pracownia twórcza — miejsce do działań artystycznych i rękodzielniczych.
    • Strefa cyfrowa — wyposażona w gogle VR, komputery i konsole do gier.
    • Studio nagrań — do tworzenia muzyki i eksperymentów dźwiękowych.
    • Gabinet psychologa — zapewniający poufne rozmowy i wsparcie emocjonalne.
    • Sala spotkań — idealna do nauki, projektów zespołowych i pracy w skupieniu.

    Otwarte drzwi i elastyczność działania

    Każdy młody mieszkaniec Wilna może swobodnie korzystać z przestrzeni, dobierając ją do własnych potrzeb — czy to w celu wyciszenia, rozwijania pasji, czy spotkania z przyjaciółmi. Oferta Centrum będzie stale aktualizowana za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz kalendarza aktywności wywieszanego na miejscu.

    „Nie jest tajemnicą, że dzisiejsza młodzież stoi przed szczególnymi wyzwaniami — szybko zmieniającym się światem, nadmiarem informacji, napięciem psychologicznym i potrzebą szybkiego dostosowania się, dlatego tak ważne są dla nich bezpieczne i wspierające miejsca do rozwoju. W końcu w najbliższym otoczeniu często brakuje takiego wsparcia. Cieszę się i zapraszam!” — podkreśliła Donalda Meiželytė.

    Z młodzieżą i dla młodzieży

    Na miejscu młodzież może liczyć na wsparcie wykwalifikowanych pracowników, którzy pomogą odnaleźć się w przestrzeni, doradzą przy wyborze zajęć i wesprą w realizacji pomysłów. Centrum ma być nie tylko miejscem spotkań, ale także impulsem do działania i rozwoju.

    Czytaj więcej: Młodzież z Wileńszczyzny w „Kalejdoskopie uczuć – empatia kontra egoizm”

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaVilnius.lt

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Bez kasku hulajnogą nie pojeździsz. Litwa wprowadza nowe zasady dla wszystkich

    Koniec wyjątków — kaski dla każdego Dotychczas obowiązek noszenia kasków dotyczył jedynie osób poniżej 18. roku życia oraz tych, którzy poruszali się po jezdni. od przyszłego roku regulacja obejmie wszystkich użytkowników...
    Społeczeństwo

    W Wilnie będą utrudnienia. Wiemy, które ulice będą zamknięte w związku z biegiem świątecznym

    Jubileuszowa edycja z atrakcjami dla całych rodzin Tradycyjny bieg bożonarodzeniowy odbędzie się w sobotę, 6 grudnia, w centrum Wilna. Tegoroczna edycja ma wyjątkowy charakter — wydarzenie świętuje swoje 50-lecie. Organizatorzy...
    Wiadomości

    Już wkrótce „uwolnienie” drugiego filaru emerytalnego. Ale nie wszystko na raz będzie można wycofać

    Od 2026 r. mieszkańcy Litwy będą mogli wycofać się z drugiego filaru emerytalnego — ale odzyskają tylko część środków, część będzie przeliczona na punkty rozliczeniowe. SoDra przypomina o warunkach.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.