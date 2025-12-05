Przestrzeń dla młodych twórców i liderów

Przy ulicy Vilniaus 22-3 powstało miejsce, które ma inspirować młodych do działania, integracji i rozwoju. Nowo otwarte Centrum Polityki Młodzieżowej w Wilnie zapewnia młodzieży w wieku od 14 do 29 lat bezpieczne i inspirujące środowisko do spędzania wolnego czasu. Obiekt działa w dni robocze od godziny 12:00 do 20:00 i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

„W samym sercu Wilna młodzież będzie mogła nie tylko spotykać się, ale także aktywnie tworzyć przyszłość miasta — od pomysłów po rzeczywiste zmiany. Ponieważ młody człowiek jest tu mile widziany jako twórca!” — powiedziała Donalda Meiželytė, wicemer Wilna.

Ruch, technologia, twórczość i wsparcie psychologiczne

W centrum znajdują się różnorodne strefy funkcjonalne:

Strefa ruchu — przestrzeń do rozładowania energii i aktywności fizycznej.

— przestrzeń do rozładowania energii i aktywności fizycznej. Pracownia twórcza — miejsce do działań artystycznych i rękodzielniczych.

— miejsce do działań artystycznych i rękodzielniczych. Strefa cyfrowa — wyposażona w gogle VR, komputery i konsole do gier.

— wyposażona w gogle VR, komputery i konsole do gier. Studio nagrań — do tworzenia muzyki i eksperymentów dźwiękowych.

— do tworzenia muzyki i eksperymentów dźwiękowych. Gabinet psychologa — zapewniający poufne rozmowy i wsparcie emocjonalne.

— zapewniający poufne rozmowy i wsparcie emocjonalne. Sala spotkań — idealna do nauki, projektów zespołowych i pracy w skupieniu.

Otwarte drzwi i elastyczność działania

Każdy młody mieszkaniec Wilna może swobodnie korzystać z przestrzeni, dobierając ją do własnych potrzeb — czy to w celu wyciszenia, rozwijania pasji, czy spotkania z przyjaciółmi. Oferta Centrum będzie stale aktualizowana za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz kalendarza aktywności wywieszanego na miejscu.

„Nie jest tajemnicą, że dzisiejsza młodzież stoi przed szczególnymi wyzwaniami — szybko zmieniającym się światem, nadmiarem informacji, napięciem psychologicznym i potrzebą szybkiego dostosowania się, dlatego tak ważne są dla nich bezpieczne i wspierające miejsca do rozwoju. W końcu w najbliższym otoczeniu często brakuje takiego wsparcia. Cieszę się i zapraszam!” — podkreśliła Donalda Meiželytė.

Z młodzieżą i dla młodzieży

Na miejscu młodzież może liczyć na wsparcie wykwalifikowanych pracowników, którzy pomogą odnaleźć się w przestrzeni, doradzą przy wyborze zajęć i wesprą w realizacji pomysłów. Centrum ma być nie tylko miejscem spotkań, ale także impulsem do działania i rozwoju.

