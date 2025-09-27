W wymianie uczestniczyła młodzież z wielu krajów, w tym członkowie zespołów artystycznych działających przy Centrum Kultury w Rudominie na Litwie. Każdy dzień wypełniały liczne zajęcia, podczas których uczestnicy praktykowali empatię w różnorodny sposób: podczas wieczorów kulturowych Ukrainy, Polski, Litwy i Łotwy, gdzie tradycje, historie i wartości łączyły młodych ludzi ponad granicami; poprzez teatr i występy artystyczne, które pozwalały dzielić się emocjami bez słów; w pracy zespołowej, ucząc się wzajemnego zaufania i wsparcia; na warsztatach i dyskusjach, odkrywając znaczenie empatii w różnych zawodach, takich jak kultura, dyplomacja czy biznes.

Projekt pokazał, że empatia to nie tylko wartość, lecz przede wszystkim codzienna praktyka, która wzmacnia relacje, społeczności i sprzyja budowaniu bardziej pokojowego świata.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ i zorganizowane przez Fundację Gotowi do Działania.

Centrum Kultury w Rudominie