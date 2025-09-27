Więcej
    Strona głównaWiadomości

    Młodzież z Wileńszczyzny w „Kalejdoskopie uczuć – empatia kontra egoizm”

    W dniach 11–20 września w Międzybrodziu Bialskim w Polsce odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieżowa „Kaleidoscope of Feelings – empathy vs. selfishness!”. Projekt poświęcony był emocjom, rozwijaniu kompetencji miękkich oraz odkrywaniu, jak empatia i inteligencja emocjonalna wpływają na społeczeństwo.

    Autor: KW
    Młodzież z Wileńszczyzny w „Kalejdoskopie uczuć – empatia kontra egoizm”.
    Każdy dzień wypełniały liczne zajęcia, podczas których uczestnicy praktykowali empatię | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Czytaj również...

    W wymianie uczestniczyła młodzież z wielu krajów, w tym członkowie zespołów artystycznych działających przy Centrum Kultury w Rudominie na Litwie. Każdy dzień wypełniały liczne zajęcia, podczas których uczestnicy praktykowali empatię w różnorodny sposób: podczas wieczorów kulturowych Ukrainy, Polski, Litwy i Łotwy, gdzie tradycje, historie i wartości łączyły młodych ludzi ponad granicami; poprzez teatr i występy artystyczne, które pozwalały dzielić się emocjami bez słów; w pracy zespołowej, ucząc się wzajemnego zaufania i wsparcia; na warsztatach i dyskusjach, odkrywając znaczenie empatii w różnych zawodach, takich jak kultura, dyplomacja czy biznes.

    Projekt pokazał, że empatia to nie tylko wartość, lecz przede wszystkim codzienna praktyka, która wzmacnia relacje, społeczności i sprzyja budowaniu bardziej pokojowego świata.

    Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ i zorganizowane przez Fundację Gotowi do Działania.

    W Gimnazjum w Rukojniach konferencja w ramach projektu Erasmus+

    Centrum Kultury w Rudominie

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Podczas charytatywnego turnieju golfowego zebrano prawie 50 tys. euro na wsparcie Ukrainy

    Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na wsparcie misji Fundacji Pierwszej Damy Ukrainy Ołeny Zełenskiej – na odbudowę i wyposażenie schronów przeciwbombowych w ukraińskich szkołach i przedszkolach.Podczas tego wydarzenia golfiści...
    Newsy

    XV Międzynarodowy Festiwal św. Jakuba

    Tegoroczny festiwal to nie tylko seria darmowych koncertów odbywających się od 6 września do 26 października, ale także piękna tradycja, która od piętnastu lat szerzy przesłanie o mocy muzyki,...
    Gospodarka

    ORLEN stawia na AI. Podpisano porozumienie z Google Cloud

    Porozumienie zakłada m.in. wykorzystanie zaawansowanej analityki danych oraz data science, budowę i rozwój nowoczesnej platformy danych oraz zdobywanie nowych kompetencji.– Porozumienie z Google Cloud to dla ORLEN ważny krok...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.