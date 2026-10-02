Pułap cen paliw na Litwie? Prezydent przypomina o swoim projekcie

Obniżka akcyzy miałaby trafić do kierowców

W czasie, gdy rząd rozważa sposoby złagodzenia skutków wysokich cen paliw dla mieszkańców i przedsiębiorstw, Gitanas Nausėda przypomniał o projekcie przygotowanym przez Kancelarię Prezydenta. Zakłada on mechanizm ustalania maksymalnych cen paliw.

„Ceny utrzymują się na wysokim poziomie już od dłuższego czasu i to, co zrobiliśmy, a konkretnie co ja zrobiłem — ze strony urzędu prezydenta przygotowaliśmy ustawę o cenach maksymalnych, co oznacza, że gdyby podjęto decyzję o obniżeniu akcyzy na paliwa, cała korzyść z obniżki akcyzy na paliwo nie trafiłaby do pośredników, producentów czy sprzedawców detalicznych, lecz do konsumenta końcowego, co oznacza, że na przykład przy obniżce akcyzy na paliwo o siedem centów o tyle samo obniża się również cena paliwa” — poinformował Gitanas Nausėda w rozmowie z LNK.

Prezydent ocenił, że obniżenie ceny paliwa o siedem centów byłoby odczuwalne dla mieszkańców. Jednocześnie zaznaczył, że zmniejszenie akcyzy oznaczałoby dla państwa koszt 20 mln euro miesięcznie, czyli 240 mln euro rocznie.

„Należałoby rozpatrzyć, czy te korzyści budżetowe moglibyśmy ewentualnie przeznaczyć na inne cele, obniżyć ceny transportu międzymiastowego, ewentualnie zmniejszyć opłaty za inne usługi transportowe, ale powtarzam: 20 mln pomnożone przez 12 miesięcy daje 240 mln rocznie” — powiedział Gitanas Nausėda.

Prezydent wskazuje na potrzeby socjalne i obronne

Zdaniem Gitanasa Nausėdy przy podejmowaniu decyzji należy uwzględnić także inne wydatki państwa, w tym finansowanie potrzeb socjalnych i obronnych. Prezydent zaznaczył, że nie chciałby, aby były one pokrywane z kredytów.

„To kwestia wyboru, ale Kancelaria Prezydenta przedstawiła już infrastrukturę lub podstawy, jak wszystko zrobić porządnie; mam nadzieję, że ustawa zostanie wkrótce przyjęta” — stwierdził Gitanas Nausėda.

Projekt został przedstawiony w kwietniu. Sejm zdecydował wówczas o jego rozpatrzeniu wraz z poprawkami do ustawy o energetyce. Propozycje przewidywały wprowadzenie dziennych limitów cenowych w celu częściowego złagodzenia gwałtownego wzrostu cen paliw spowodowanego konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Główny doradca prezydenta Vaidas Augustinavičius wskazywał wówczas, że rozwiązanie ma zapewnić, aby korzyści wynikające z obniżenia akcyzy lub innych podatków pośrednich trafiły do konsumenta końcowego, „a nie zaginąć w łańcuchu produkcji i dystrybucji”.

O opinie zwrócono się do rządu, Służby Dochodzeń Specjalnych (STT) i Rady ds. Konkurencji, jednak ustawy ostatecznie nie zostały przyjęte. Teraz prezydent ponownie liczy na działania parlamentu.

Codzienne limity cen

Zgodnie z poprawkami prezydenta maksymalne, dopuszczalne ceny paliw na kolejny dzień byłyby codziennie obliczane i ogłaszane przez ministra energii. Mechanizm mógłby zostać uruchomiony uchwałą rządu w przypadku zmian podatków od paliw lub znaczących wahań cen.

Do wyliczenia limitów stosowany byłby wzór uwzględniający m.in. cenę ropy naftowej, średnią łączną marżę obejmującą koszty rafinacji, biopaliw, logistyki i handlu, a także akcyzę oraz podatek od wartości dodanej.

Jednocześnie prezydent zaznacza, że obniżka akcyzy nie powinna być rozwiązaniem stosowanym automatycznie. Jego zdaniem po ulgę w podatku akcyzowym należy sięgnąć dopiero wtedy, gdy sytuacja cenowa na rynku paliw stanie się krytyczna. W takim przypadku konieczna byłaby — jak wskazał — jednoznaczna decyzja polityczna dotycząca dalszych działań.