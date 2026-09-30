Zmiany w zasiłkach od lipca 2027 roku

Minister opieki socjalnej i pracy Inga Ruginienė poinformowała, że termin wprowadzenia zmian będzie zależał od decyzji Sejmu podczas jesiennej sesji.

„Jeśli podczas tej jesiennej sesji przyjmiemy wszystkie zmiany, mam nadzieję, że już od przyszłego roku, od lipca – to najwcześniejszy termin – wejdą w życie zmiany dotyczące urlopów wychowawczych” – powiedziała w piątek 25 września Inga Ruginienė.

Pakiet rodzinny zakłada podwyższenie zasiłków na opiekę nad dzieckiem i uelastycznienie zasad ich przyznawania. Na ten cel przewidziano 123,6 mln euro. Rodzice, którzy wybiorą półtoraroczny okres opieki nad dzieckiem, mieliby otrzymywać 100 proc. dotychczasowego wynagrodzenia. Maksymalna wysokość świadczenia nie mogłaby jednak przekraczać 4 średnich wynagrodzeń (VDU). Obecnie limit wynosi dwa VDU.

Pakiet przewiduje również 384,8 euro rocznie na każde dziecko na opiekę i zajęcia pozalekcyjne oraz jednorazowe świadczenie w wysokości 148 euro na przybory szkolne dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych, niezależnie od dochodów rodziny. Zwrot kosztów przyborów miałby obowiązywać od września 2027 roku.

Kolejne 11,3 mln euro przewidziano na zwiększenie zasiłków dla rodziców opiekujących się chorymi dziećmi.

„Większość środków faktycznie zacznie obowiązywać od przyszłego roku – naszymi działaniami obalimy mit, że pozostawiamy zobowiązania jakiemuś innemu rządowi” – wyjaśniła minister.

Cały pakiet obejmuje dziewięć środków. Wśród nich znalazły się również bezpłatne obiady dla uczniów klas od piątej do dziesiątej, program finansowania pierwszego mieszkania oraz wsparcie dla rodzin powracających na Litwę po emigracji.