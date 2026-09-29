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Novum na litewskich drogach: będzie 400 „odstraszaczy” zwierząt

Na litewskich drogach planowany jest montaż około 400 specjalnych odblasków, które mają ograniczyć ryzyko wtargnięcia dzikich zwierząt na jezdnię. Skuteczność rozwiązania będzie badana przez jeden sezon.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Sarna.
Fot. Freepik.com

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Pierwsze odblaski zainstalowano na początku września na trasie Wilno-Święciany-Jeziorosy — poinformowała firma Kelių priežiūra. Przy wyborze miejsc uwzględniane są m.in. natężenie ruchu oraz dane dotyczące wypadków z udziałem dzikich zwierząt.

„Celem tego środka prewencyjnego jest zmniejszenie ryzyka wchodzenia dzikich zwierząt na jezdnię oraz kolizji z nimi. Jednak żaden środek nie jest w stanie całkowicie wyeliminować ryzyka kolizji z dzikimi zwierzętami i nie gwarantuje, że uda się uniknąć wypadków z udziałem zwierząt — nawet na drogach ogrodzonych zwierzęta mogą przedostać się na jezdnię. Dlatego czujność kierowców i bezpieczna prędkość pozostają niezwykle ważne przez cały rok” — stwierdził w komunikacie Martynas Gedaminskas, dyrektor generalny Via Lietuva.

Odblaski będą montowane na słupkach sygnalizacyjnych i barierach ochronnych. Odbijane światło ma tworzyć bodziec optyczny dla zwierząt w momencie zbliżania się pojazdu.

„Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego muszą opierać się nie na przypuszczeniach, ale na danych. Wspólnie z partnerami i instytucjami naukowymi oceniamy środki, które mogą zmniejszyć liczbę kolizji z dzikimi zwierzętami, a wyniki tego badania pomogą w podjęciu uzasadnionych decyzji dotyczących ich stosowania w przyszłości” — powiedział Audrius Vaitkus, dyrektor generalny „Kelių priežiūros”.

Dotychczasowe badania nad skutecznością takiego rozwiązania, stosowanego również w innych krajach Europy, nie dały jednoznacznych wyników. Dlatego na Litwie przeprowadzone zostanie dodatkowe badanie.

Skuteczność odblasków ocenią Kelių priežiūra, Via Lietuva oraz VILNIUS TECH.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. ELTA

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