Novum na litewskich drogach: będzie 400 „odstraszaczy” zwierząt

Pierwsze odblaski zainstalowano na początku września na trasie Wilno-Święciany-Jeziorosy — poinformowała firma Kelių priežiūra. Przy wyborze miejsc uwzględniane są m.in. natężenie ruchu oraz dane dotyczące wypadków z udziałem dzikich zwierząt.

„Celem tego środka prewencyjnego jest zmniejszenie ryzyka wchodzenia dzikich zwierząt na jezdnię oraz kolizji z nimi. Jednak żaden środek nie jest w stanie całkowicie wyeliminować ryzyka kolizji z dzikimi zwierzętami i nie gwarantuje, że uda się uniknąć wypadków z udziałem zwierząt — nawet na drogach ogrodzonych zwierzęta mogą przedostać się na jezdnię. Dlatego czujność kierowców i bezpieczna prędkość pozostają niezwykle ważne przez cały rok” — stwierdził w komunikacie Martynas Gedaminskas, dyrektor generalny Via Lietuva.

Odblaski będą montowane na słupkach sygnalizacyjnych i barierach ochronnych. Odbijane światło ma tworzyć bodziec optyczny dla zwierząt w momencie zbliżania się pojazdu.

„Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego muszą opierać się nie na przypuszczeniach, ale na danych. Wspólnie z partnerami i instytucjami naukowymi oceniamy środki, które mogą zmniejszyć liczbę kolizji z dzikimi zwierzętami, a wyniki tego badania pomogą w podjęciu uzasadnionych decyzji dotyczących ich stosowania w przyszłości” — powiedział Audrius Vaitkus, dyrektor generalny „Kelių priežiūros”.

Dotychczasowe badania nad skutecznością takiego rozwiązania, stosowanego również w innych krajach Europy, nie dały jednoznacznych wyników. Dlatego na Litwie przeprowadzone zostanie dodatkowe badanie.

Skuteczność odblasków ocenią Kelių priežiūra, Via Lietuva oraz VILNIUS TECH.