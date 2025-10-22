— Jesień to czas, kiedy kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Krótsze dni, częste opady i mgły oraz częstsze spotkania z dziką zwierzyną sprawiają, że warunki na drogach stają się znacznie bardziej niebezpieczne. Policja apeluje o koncentrację, rozsądek i stosowanie prostych środków bezpieczeństwa, które mogą uratować życie — przypomina w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Jorūnė Liutkienė, główna specjalistka Wydziału Czynności Administracyjnych i Nadzoru Ruchu Litewskiej Służby Policji Drogowej.

Uwaga na dzikie zwierzęta

W październiku, listopadzie i grudniu, rośnie liczba kolizji z dzikimi zwierzętami. W ciągu ostatnich pięciu lat doszło do co najmniej 5 800 takich wypadków, a tylko w ubiegłym roku — do ponad 2 000. Wielu kierowców montuje w swoich pojazdach specjalne gwizdki ultradźwiękowe, które odstraszają zwierzynę. Jednak — jak podkreśla policja — najważniejsze pozostaje dostosowanie prędkości i uważne obserwowanie poboczy, zwłaszcza w zalesionych, nieogrodzonych odcinkach dróg.

Bezpieczny pieszy to ten, który jest widoczny

Jesienią ofiarami wypadków często stają się także piesi. O zmierzchu i w warunkach ograniczonej widoczności (mgła, deszcz, śnieg z deszczem) są oni niewidoczni dla kierowców. W ubiegłym roku zginęło 34 pieszych, z czego aż 74 proc. w ciemności — niemal nikt z nich nie miał elementów odblaskowych.

W tym roku, w podobnym okresie, życie straciło już osiem osób. Policja apeluje, by piesi nosili odblaski, kamizelki lub jasne światła, zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi.

Różnica w widoczności jest ogromna — kierowca jadący z włączonymi światłami mijania zauważy pieszego bez odblasku z 50 m, a z odblaskiem aż ze 150 m. Na światłach drogowych te odległości wynoszą odpowiednio 100 i 300 m. To oznacza, że element odblaskowy trzykrotnie zwiększa szansę na zauważenie pieszego i może zapobiec tragedii.

Proste zasady, które ratują życie

Funkcjonariusze radzą: zachowuj czujność i dostosuj prędkość do warunków na drodze. Obserwuj pobocze, szczególnie w rejonach leśnych, gdzie najczęściej pojawia się dzika zwierzyna. Jeśli często jeździsz poza miastem, warto zainstalować gwizdek ultradźwiękowy, który może pomóc w odstraszaniu zwierząt. Nie zapominaj też o odblaskach — nawet w mieście. To nie wstyd, to bezpieczeństwo.

Jesień nie musi oznaczać większego ryzyka. Wystarczy odrobina ostrożności i odpowiedzialności każdego uczestnika ruchu, by wspólnie uczynić nasze drogi bezpieczniejszymi.

Noś odblaski i kamizelki odblaskowe — poprawiają widoczność po zmroku i przy złej pogodzie. Odblask powinien być dobrze widoczny, niezakryty ubraniem czy plecakiem. Poruszaj się po lewej stronie drogi, jeśli nie ma chodnika — czyli przeciwnie do kierunku ruchu pojazdów. Przechodź przez jezdnię tylko w wyznaczonych miejscach — na przejściach, skrzyżowaniach lub w dobrze widocznych punktach. Stosuj się do sygnalizacji świetlnej i zawsze upewnij się, że przejście jest bezpieczne. Zachowuj ostrożność i czujność — to najprostszy sposób, by uniknąć tragedii na drodze.