Odblaski ratują życie

Litewska policja drogowa apeluje o zakładanie elementów odblaskowych oraz przypomina, że posiadanie odblasków o ciemnej porze dnia jest nie tylko zalecane, lecz konieczne.

Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo

Odblaski są niezbędne szczególnie na nieoświetlonych drogach i poza obszarem zabudowanym. Poprawnie założone sprawią, że piesi stają się bardziej widoczni dla kierowców. Piesi, którzy, idąc poza terenem zabudowanym po zmierzchu, nie mają na sobie żadnych elementów odblaskowych, ryzykują swoim życiem i zdrowiem oraz są dodatkowym utrudnieniem dla kierowców. Należy pamiętać, że w czasie złej widoczności, gdy pieszy ubrany jest w ciemną odzież i nie ma na sobie odblasków, kierowca dostrzega go z dużym opóźnieniem. Poza tym, w ciemnościach pieszy widzi reflektory samochodu nawet z odległości kilku kilometrów, ale kierowca dostrzeże pieszego dopiero wtedy, gdy zauważy sylwetkę człowieka w zasięgu świateł samochodu.

Czytaj więcej: Niebezpieczny czas na litewskich drogach. Jak postępują piesi i co mówią statystyki wypadków

Za brak odblasków grzywna

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

— To, że widzimy pojazd nadjeżdżający z naprzeciwka, nie oznacza wcale, że jesteśmy widziani przez kierowcę. Jeżeli osoba idąca w ciemności poboczem drogi nie ma na sobie odblasków, to kierowca dostrzeże ją z odległości około 40 m. A kiedy ten sam pieszy założy porządnie odblaski, to jest widoczny z odległości około 150 m. Wynika więc, że pieszego wyposażonego w odblaski kierowca dostrzeże z prawie czterokrotnie większej odległości niż pieszego bez odblasków. Dzięki temu już podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych będziemy zauważalni przez kierowcę. To da mu czas, żeby w porę zahamować i nie doprowadzić do niebezpiecznych zdarzeń. Apelujemy o noszenie odblasków zarówno na obszarze niezabudowanym, jak i zabudowanym — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Vytautas Grašys, szef litewskiej służby policji drogowej.

Zaznacza też, że wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu i nie mają odblasków w ciemności, są karani grzywnami w wysokości od 20 do 40 euro. Odblaski muszą także nosić piesi prowadzący poboczem rower, skuter, motocykl czy wózek.

Standardy jakości

Stosowanie elementów odblaskowych w różnej formie spowoduje, że szansa pieszego na uniknięcie potrącenia w warunkach złej widoczności znacznie wzrośnie, nawet jeśli popełni on błąd, np. będzie się poruszał niewłaściwą stroną jezdni. Policja drogowa przypomina, że każdy pieszy, który porusza się po drodze po zmierzchu, powinien mieć element odblaskowy umieszczony w sposób widoczny dla kierowców. Optymalną wysokością, na jakiej pieszy powinien nosić odblask, jest wysokość padania na niego światła reflektorów samochodu. Należy zwracać uwagę, aby odblaski nie były zasłonięte, np. szalikiem, torbą czy plecakiem. Idąc lewą stroną drogi (w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów) odblaski najlepiej jest nosić na prawej ręce lub nodze (od strony ruchu pojazdów). Gdy poruszamy się w kolumnie, powinniśmy iść prawą stroną i nosić odblask na lewej ręce lub nodze (od strony ruchu pojazdów). Kupując odblaski, należy upewnić się, że produkt spełnia standardy jakości. Najważniejsze jest to, aby był oznakowany symbolem CE oraz odpowiadał normom bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: Świąteczne prezenty dla dzieci niepełnosprawnych w rejonie wileńskim