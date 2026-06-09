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Leon XIV w parlamencie Hiszpanii z przesłaniem nt. godności

Papież Leon XIV jako pierwszy w historii przywódca Kościoła katolickiego przemawiał w poniedziałek 8 czerwca w parlamencie Hiszpanii. Mówił o godności ludzkiej.

Autor: Apolinary Klonowski
Papież Leon XIV.
Fot. EPA-ELTA

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Leon XIV gościł w Kortezach Generalnych. Na sali zabrakło parlamentarzystów lewicowego Podemos i bloku galicyjskiego BGN, którzy zaprotestowali przeciwko obecności przywódcy religijnego w parlamencie świeckiego państwa.

Centralnym punktem przemówienia była godność człowieka. „Każde społeczeństwo prawdziwie sprawiedliwe opiera się na uznaniu nienaruszalnej godności osoby ludzkiej” — oświadczył papież. Podkreślił, że nie może ona być podporządkowana zmiennym społecznym opiniom czy „wahaniom chwilowych większości”.

W kraju, w którym legalna jest aborcja i eutanazja, Leon XIV zabrał głos w sprawie ochrony życia. „Obrona życia ludzkiego nie jest kwestią partykularnego interesu ani sprawą wyznaniową; jest celem cywilizacyjnym” — stwierdził.

Papież odniósł się też do kryzysu migracyjnego. „Liczni mężczyźni, kobiety i dzieci są zmuszani przez często dramatyczne okoliczności do opuszczenia swoich wspólnot. Ta rzeczywistość stanowi przede wszystkim kwestię moralną i prawną” — oświadczył Leon XIV.

Zaapelował o dyplomatyczną odwagę w wymiarze międzynarodowym i pokojową drogę rozwiązywania konfliktów, jaką oferuje prawo międzynarodowe.

„Niepokojące jest to, że w różnych częściach świata, i także w Europie, przedstawia się ponownie zbrojenia jako niemal nieuchronną odpowiedź na kruchość prawa międzynarodowego” — powiedział papież.

Wyraził przekonanie, że prawdziwe bezpieczeństwo rodzi się ze sprawiedliwości, cierpliwego dialogu i poszanowania prawa międzynarodowego.

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Afisze

ŹródłaOpr. A.K. na podst. PAP, mat.pras.

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