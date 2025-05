„Niech pokój będzie z wami”. Leon XIV rozpoczął

W czwartek 8 maja Biały dym z Kaplicy Sykstyńskiej i dźwięk dzwonów ogłosiły światu, że Kościół ma nowego biskupa Rzymu.

Wybór i ogłoszenie nowego papieża

Konklawe z udziałem 133 kardynałów elektorów rozpoczęło się we środę i trwało niespełna dobę. W czwartek po godzinie osiemnastej z komina Kaplicy Sykstyńskiej uniósł się biały dym, a chwilę później dzwony bazyliki Świętego Piotra potwierdziły wybór. Około godziny dziewiętnastej na loggii bazyliki pojawił się kardynał protodiakon Dominique Mamberti i wypowiedział tradycyjną formułę: „Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam”.

Nowym papieżem został 69-letni kardynał Robert Francis Prevost z USA, który przyjął imię Leona XIV. Wiadomość została przyjęta z entuzjazmem przez dziesiątki tysięcy wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra.

W swoim pierwszym przemówieniu z balkonu bazyliki papież Leon XIV powiedział: „Niech pokój będzie z wami wszystkimi”. Podkreślił, że Kościół ma być otwarty i pełnić rolę pomostu dialogu, a pokój ma być jego naczelnym przesłaniem. Wzywał, by budować mosty spotkania i jedności oraz by nieść orędzie pokoju do wszystkich narodów i zakątków świata. W swoim wystąpieniu oddał także hołd poprzednikowi, papieżowi Franciszkowi.

Apel o pokój i zakończenie wojen

W niedzielę 11 maja podczas południowej modlitwy Regina Coeli Leon XIV zaapelował o pokój, zwracając się do około 100 tys. wiernych zgromadzonych w Watykanie.

„Nigdy więcej wojny” — powiedział papież, nawiązując do 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Wskazał na dramatyczną sytuację na świecie. „Noszę w moim sercu cierpienia umiłowanego narodu ukraińskiego” — podkreślił apelując o „autentyczny, sprawiedliwy i trwały pokój” oraz natychmiastowe zawieszenie broni w Strefie Gazy.

Wezwał do uwolnienia jeńców i powrotu dzieci do rodzin, a także do niezwłocznej pomocy humanitarnej ludności palestyńskiej. Wyraził zadowolenie z zawieszenia broni między Indiami i Pakistanem i zachęcał do dalszych negocjacji pokojowych. Wszystkie swoje apele powierzył w modlitwie Królowej Pokoju.

Kim jest Leon XIV?

Papież Leon XIV, czyli Robert Francis Prevost, urodził się 14 września 1955 r. w Chicago. Pochodzi z rodziny o francuskich, włoskich i hiszpańskich korzeniach. Studiował matematykę i filozofię na Uniwersytecie Villanova w Filadelfii, a następnie uzyskał doktorat z prawa kanonicznego w Rzymie.

W 1982 r. przyjął święcenia kapłańskie jako członek Zakonu św. Augustyna. W 1985 r. rozpoczął wieloletnią posługę misyjną w Peru, gdzie pełnił m.in. funkcje kanclerza diecezji Chulucanas oraz rektora seminarium w Trujillo. W 1999 r. został prowincjałem augustianów w Chicago, a w 2001 r. wybrano go przełożonym generalnym całego zakonu. Funkcję tę pełnił do 2013 r. Następnie wrócił do Peru jako biskup diecezji Chiclayo. W 2023 r. papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów. W tym samym roku otrzymał kapelusz kardynalski.

Leon XIV biegle włada hiszpańskim, włoskim, portugalskim, łaciną i niemieckim. W młodości był zapalonym tenisistą.

Uroczysta msza inaugurująca pontyfikat Leona XIV odbędzie się w niedzielę 18 maja o godzinie dziesiątej na placu Świętego Piotra. Pierwsza audiencja generalna nowego papieża zaplanowana jest na 21 maja.

