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Nowe przepisy dla papierosów i e-papierosów. Sejm poparł zmiany

Na paczkach papierosów i opakowaniach e-papierosów pojawią się nowe informacje skierowane do osób, które chcą zerwać z nałogiem. Sejm Litwy poparł zmiany, które mają ułatwić dostęp do bezpłatnej pomocy w rzucaniu palenia. Wiceminister Ignas Rubikas podał argumenty.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Kobieta łamie papieros.
Informacje o pomocy w rzucaniu palenia mają być bardziej dostępne dla konsumentów | Fot. Magnific.com

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Pomoc w rzuceniu palenia na opakowaniach

Sejm Litwy poparł przedstawione przez Ministerstwo Ochrony Zdrowia poprawki do ustawy o kontroli tytoniu, wyrobów tytoniowych i produktów z nimi związanych. Ich celem jest wzmocnienie wsparcia dla osób, które chcą rzucić palenie.

Zmiany wprowadzają wymóg umieszczania na opakowaniach wyrobów tytoniowych, wyrobów ziołowych przeznaczonych do palenia oraz e-papierosów i wkładów do nich informacji o pomocy w rzucaniu palenia. Będą to numery telefonów, adresy e-mail lub strony internetowe, na których konsumenci znajdą informacje pomocne w zaprzestaniu palenia.

„Mieszkańcy powinni otrzymywać informacje o bezpłatnych usługach, które pomogą im rzucić palenie i zmienić dotychczasowe nawyki. Praktykę tę zaleca Światowa Organizacja Zdrowia i została ona wprowadzona w wielu krajach europejskich. Mamy nadzieję, że dostępna informacja zachęci mieszkańców do korzystania z bezpłatnych usług, co przyczyni się do zmniejszenia uzależnienia od nikotyny oraz szkód zdrowotnych spowodowanych paleniem” — mówi wiceminister zdrowia Ignas Rubikas.

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Sześć miesięcy przed wprowadzeniem produktu na rynek

Nowe przepisy obejmą również zasady wprowadzania produktów na rynek. Wyroby tytoniowe, e-papierosy i ich wkłady, zioła do palenia oraz nowatorskie wyroby tytoniowe nie będą mogły być sprzedawane, jeśli informacje na ich temat nie zostaną wcześniej opublikowane na stronie internetowej Departamentu Kontroli Narkotyków, Tytoniu i Alkoholu.

Od momentu publikacji tych informacji do wprowadzenia produktu na rynek będzie musiało upłynąć sześć miesięcy.

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Dodatkowe informacje w punktach sprzedaży

Zmiany dotyczą także sprzedawców detalicznych. W punktach sprzedaży będą musiały znaleźć się informacje o szkodliwości produktów tytoniowych dla zdrowia oraz o dostępnej pomocy w rzucaniu palenia.

Obowiązkowa będzie również informacja o zakazie sprzedaży produktów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia.

Za nieprzestrzeganie niektórych określonych wymogów osobom prawnym oraz oddziałom zagranicznych osób prawnych będą groziły kary w wysokości od 289 do 1 448 euro.

Zmiany w Ustawie o kontroli tytoniu, wyrobów tytoniowych i produktów pokrewnych wejdą w życie z dniem 1 maja 2027 r.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. sam.lt

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