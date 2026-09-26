Dziecko umie zapytać AI. Czy umie poradzić sobie bez niego?

Nie chodzi o to, że młody człowiek jest niezaradny. Po prostu przez lata nauczyliśmy go sprawnie obsługiwać gotowe rozwiązania, ale znacznie rzadziej pokazujemy, co zrobić, gdy gotowego przycisku nie ma.

Informacja to jeszcze nie kompetencja. To jeden z paradoksów współczesnej szkoły i domu. Dzieci mają dostęp do większej ilości informacji niż jakiekolwiek wcześniejsze pokolenie, lecz dostęp do informacji nie jest jeszcze kompetencją. Kompetencja zaczyna się wtedy, gdy człowiek potrafi rozpoznać problem, ocenić ryzyko, znaleźć wiarygodną informację, wykonać pierwszy bezpieczny krok i jeśli trzeba, poprosić o pomoc.

Na Litwie ten sposób myślenia nie jest obcy podstawie programowej. Podstawa programowa z „Umiejętności życiowych” ma przygotowywać dzieci i młodzież do rozpoznawania życiowych wyzwań, podejmowania odpowiedzialnych decyzji oraz samodzielnego radzenia sobie lub szukania pomocy. W klasach 5–8 i I–II klasach gimnazjalnych jest realizowany jako osobny przedmiot, a w edukacji początkowej jego treści są integrowane z innymi zajęciami. Równolegle podstawy programowe akcentują kompetencję cyfrową: nie tylko posługiwanie się technologią, lecz także krytyczną ocenę informacji, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów i etyczne zachowanie w sieci.

Życia nie da się nauczyć z prezentacji

Problem w tym, że kompetencji życiowych nie da się nauczyć wyłącznie z prezentacji. Uczeń może wiedzieć, czym jest budżet, ale nadal nie potrafić zaplanować wydatkowania 30 euro na tydzień. Może znać zasady cyberbezpieczeństwa, a mimo to kliknąć link: „Twoja paczka czeka na dopłatę”. Może dostać świetną ocenę z informatyki, ale nie wiedzieć, co zrobić, gdy router przestanie działać. Może bezbłędnie wymienić numery alarmowe, lecz w stresie nie umieć powiedzieć dyspozytorowi, gdzie jest i co się stało.

Dlatego szkoła potrzebuje więcej sytuacji, w których uczeń coś robi, a nie tylko o czymś słucha.

Na matematyce można porównać dwa abonamenty telefoniczne i policzyć ich rzeczywisty koszt w ciągu roku. Na języku polskim, litewskim czy angielskim – napisać reklamację albo wiadomość do instytucji. Na informatyce sprawdzić, jak rozpoznać fałszywą stronę, phishing, zmanipulowane zdjęcie czy materiał wygenerowany przez AI. Na lekcji wychowawczej przećwiczyć telefon pod numer 112: jak opisać zdarzenie, lokalizację i stan poszkodowanego. Na lekcji technologii można nauczyć się, gdzie odcina się wodę, jak bezpiecznie wymienić baterię w urządzeniu albo jak rozpoznać sytuację, w której trzeba przestać działać samodzielnie i wezwać fachowca.

Nie chodzi o produkowanie nastoletnich hydraulików, elektryków i księgowych. Chodzi o coś ważniejszego: poczucie sprawczości.

AI nie może myśleć za dziecko

Szczególnie dobrze widać to przy sztucznej inteligencji. AI może wyjaśnić, jak działa urządzenie, zaproponować listę kroków, pomóc napisać pismo albo porównać oferty, ale może też podać odpowiedź błędną, nieaktualną lub niebezpieczną.

Dlatego nową kompetencją nie jest już samo – umieć korzystać z AI. Jest nią wiedza, kiedy można z niej skorzystać, co trzeba sprawdzić i w którym momencie ekran należy odłożyć.

Dziecko można nauczyć prostego sposobu myślenia: Co dokładnie się stało? Czy istnieje zagrożenie dla zdrowia lub życia? Co mogę bezpiecznie zrobić sam? Skąd wiem, że znaleziona informacja jest wiarygodna? Kogo poproszę o pomoc, jeśli pierwszy krok nie wystarczy?

W realiach Litwy warto dodać jeszcze jeden obszar: przygotowanie na sytuacje awaryjne. Państwowy system LT72 przypomina mieszkańcom, że rodzina powinna wiedzieć, jak otrzymywać ostrzeżenia, gdzie się schronić, jak się ewakuować i mieć zapasy pozwalające funkcjonować przynajmniej przez 72 godziny.

Oficjalne zalecenia obejmują m.in. rodzinny plan działania oraz zapas wody i żywności. To nie jest straszenie. To ta sama logika, co apteczka, czujnik dymu czy znajomość numeru 112: przygotowanie zmniejsza chaos, kiedy wydarzy się coś nieprzewidzianego.

Wsparcie nie powinno oznaczać wyręczania

Samodzielność nie zaczyna się w wieku 18 lat. Dom ma tu równie ważną rolę jak szkoła. Często z troski wyręczamy dzieci w rzeczach, których później wymagamy od nich jako od młodych dorosłych. Rodzic wypełnia formularz, dzwoni, umawia wizytę, pilnuje biletu, płaci, kontaktuje się z nauczycielem, rozwiązuje konflikt. A potem 18-latek słyszy: powinieneś już to umieć.

Tyle że samodzielność nie pojawia się w dniu 18. urodzin. Można ją ćwiczyć małymi krokami. 10-latek może sam sprawdzić rozkład autobusu i zaplanować trasę z rodzicem. 12-latek – zrobić zakupy w określonym budżecie. 14-latek – znaleźć regulamin usługi, porównać oferty i wyjaśnić, która jest korzystniejsza. Starszy nastolatek – sam przygotować pytania przed wizytą u lekarza, napisać oficjalnego mejla, zaplanować podróż, sprawdzić źródła informacji czy przeanalizować własne wydatki.

Jako pedagog specjalny nie mogę pominąć uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W przypadku dzieci, które mają np. trudności z zapamiętywaniem informacji, koncentracją uwagi czy są w spektrum autyzmu, takich umiejętności szczególnie nie wolno zostawiać przypadkowi. To, co część dzieci przyswaja niejako przy okazji, inne muszą przećwiczyć krok po kroku: z wykorzystaniem instrukcji obrazkowej, modelowania sytuacji, check-listy, odgrywania ról i wielokrotnego powtarzania tych samych czynności w różnych warunkach.

Samodzielność nie oznacza braku wsparcia. Przeciwnie, oznacza takie jego zaplanowanie, aby dziecko najpierw mogło działać z pomocą dorosłego, później z podpowiedzią, a z czasem coraz bardziej samodzielnie. Celem wsparcia nie powinno być przecież to, by dziecko zawsze potrzebowało naszej pomocy, lecz by stopniowo potrzebowało jej coraz mniej.

Najważniejsza zmiana jest jednak bardzo prosta. Zamiast od razu odpowiadać dziecku: „Daj, zrobię to”, częściej pytajmy: od czego możesz zacząć, co już wiesz, czego musisz się dowiedzieć, jakie jest ryzyko, kogo możesz zapytać?

Bo ani dom, ani szkoła, jeśli naprawdę mają przygotowywać do życia, nie powinny dawać gotowej odpowiedzi na każdą sytuację. Powinny nauczyć młodego człowieka, co zrobić wtedy, gdy gotowej odpowiedzi nie ma, kiedy internet nie pomaga, rodzica czy nauczyciela nie ma obok, a nawet najlepsza sztuczna inteligencja nie rozwiąże problemu za niego.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 37 (107) 19-25/09/2026