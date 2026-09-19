Środowisko niosące pomoc innym

Jednak oddając należne tym dwóm dziedzinom miejsce, nie mamy prawa zapominać, że społeczność polska aktywnie działa również w innych dziedzinach. Oprócz tzw. dużych organizacji dachowych integrują się również w mniejsze organizacje, tzw. brązowe.

Na Litwie aktywnie działają polskie społeczne organizacje jednoczące ludzi różnych zawodów: inżynierów i techników, przedsiębiorców, prawników, sportowców, medyków. To są miejsca, w których ich członków, oprócz spraw zawodowych, towarzyskich, również łączy potrzeba wnoszenia swojego wkładu w zachowanie polskiej świadomości narodowej. Najczęściej wyraża się to w niesieniu pomocy Polakom na Litwie w swoich zawodowych dziedzinach.

Jedną z najstarszych polskich organizacji w naszym kraju jest Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie (PSML). Ta szacowna organizacja łączy lekarzy, pielęgniarki oraz studentów kierunków medycznych polskiego pochodzenia. W tym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” piszemy o ważnym międzynarodowym wydarzeniu, w którym wzięła udział delegacja PSML – XIII Kongresie Polonii Medycznej we Wrocławiu. Razem z medykami z Litwy w kongresie brał udział zastępca redaktora naczelnego „Kuriera Wileńskiego” Apolinary Klonowski. Jego relację z wydarzenia zamieszczamy dzisiejszym wydaniu.

Podczas mszy świętej poprzedzającej kongres medyków arcybiskup metropolita wrocławski Józef Kupny powiedział ważne słowa, które można też można odnieść do członków innych polskich branżowych organizacji działających poza Polską: „Okazuje się, że można być zakorzenionym w swojej ojczyźnie, a jednak służyć człowiekowi niezależnie od jego narodowości. To bardzo piękne świadectwo patriotyzmu i otwarcia na potrzeby tych, wśród których żyjecie”.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 37 (107) 19-25/09/2026