„Obszary, którymi zajmie się wiceminister Gabriel Gorbaczewski, mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa całego kraju. W dziedzinie zamówień najważniejsza jest dziś szybkość. Jestem przekonany, że zgromadzone doświadczenie i wiedza pozwolą nie tylko zapewnić ciągłość prac, ale też przyspieszyć realizację zamówień, co bezpośrednio odpowiada potrzebom Wojska Litewskiego w zakresie tworzenia dywizji krajowej i wzmacniania obrony powietrznej. Jednocześnie poświęcimy dużo uwagi cyberbezpieczeństwu – dotyczy to bezpośrednio każdego mieszkańca i jest nieodłączną częścią odporności państwa” – cytuje ministra Robertasa Kaunasa komunikat prasowy.

Dotychczas był wiceministrem energetyki

Zanim objął stanowisko, Gabriel Gorbaczewski pełnił funkcję wiceministra ds. energetyki.

„Pracując w branży energetycznej, przyczyniłem się do realizacji strategicznych projektów związanych z bezpieczeństwem narodowym – od synchronizacji sieci energetycznych krajów bałtyckich po projekt budowy fabryki amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm firm Rheinmetall i EPSO-G Invest na Litwie. Będę starał się wykorzystać to doświadczenie, wzmacniając potencjał obronny Litwy, przyspieszając zakupy i tworząc warunki do rozwoju litewskiego przemysłu obronnego” – czytamy cytowane słowa Gabriela Gorbaczewskiego.

„Będę dążył do tego, by Litwa była nie tylko odbiorcą nowoczesnych rozwiązań obronnych, ale także znaczącym ich twórcą i producentem” – dodał.

Według KAM, Gorbaczewski ma wieloletnie doświadczenie w kształtowaniu krajowej polityki energetycznej, współpracy międzynarodowej oraz zarządzaniu strategicznymi projektami energetycznymi.

Doświadczenie w dyplomacji

W latach 2017–2025 pracował w ambasadzie Litwy w Warszawie jako attaché ds. energetyki i zastępca attaché. Na tych stanowiskach koordynował strategiczne projekty energetyczne Litwy i Polski, takie jak synchronizacja sieci energetycznych krajów bałtyckich z sieciami kontynentalnej Europy oraz realizacja gazociągu GIPL.

Od początku 2025 roku Gabriel Gorbaczewski pracował jako doradca premiera ds. energetyki, a później jako doradca ds. polityki energetycznej i klimatycznej.

Ukończył Warszawską Uczelnię Ekonomiczną, gdzie zdobył tytuł magistra w dziedzinie globalnego biznesu, finansów i zarządzania, specjalizując się w energetyce na rynku światowym, a także Uniwersytet Warszawski, gdzie uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie stosunków międzynarodowych.

Ukończył też studia podyplomowe z morskiej energetyki wiatrowej na Politechnice Gdańskiej.

Gorbaczewski będzie czwartym wiceministrem w KAM; na tych stanowiskach są też Karolis Aleksa, Bronius Bieliauskas i Tomas Mikelkevičius.