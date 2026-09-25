„Algorytmy Przyszłości” — jak zyskać pewność u progu dorosłości?

Program skierowany do młodzieży polskiej na Litwie w wieku 14–19 lat potrwa 18 miesięcy i połączy praktyczną edukację z tematami, które mają coraz większy wpływ na codzienne życie młodych ludzi.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji potrzebnych u progu dorosłości — od zarządzania finansami i wejścia na rynek pracy, przez świadome korzystanie z nowych technologii, aż po odporność emocjonalną i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Projekt został podzielony na cztery główne obszary: finanse i ekonomię, kompetencje cyfrowe i sztuczną inteligencję, dobrostan emocjonalny dziewcząt oraz świadomość obywatelską. Organizatorzy nie chcą ograniczać się do przekazywania teorii. Pokażą młodzieży, jak wykorzystać zdobywaną wiedzę w konkretnych sytuacjach: podczas planowania własnego budżetu, podpisywania pierwszej umowy o pracę, korzystania z narzędzi AI czy podejmowania decyzji dotyczących własnej przyszłości.

Od pierwszej wypłaty po sztuczną inteligencję

Pierwszym filarem projektu będzie Forum Młodego Kapitału poświęcone finansom, przedsiębiorczości i wejściu młodych ludzi na rynek pracy. Dwie części forum zaplanowano na 8 i 29 października 2026 r. W programie znajdą się między innymi zagadnienia dotyczące budżetu osobistego, podatków, ubezpieczeń społecznych, różnych form zatrudnienia, podstaw przedsiębiorczości oraz inwestowania.

Kolejnym działaniem będzie „#bezFiltra” – cykl spotkań poświęconych dobrostanowi i odporności emocjonalnej dziewcząt. Uczestniczki będą rozmawiały między innymi o emocjach, samoakceptacji, stawianiu zdrowych granic, samoregulacji oraz wpływie mediów społecznościowych na samopoczucie i postrzeganie własnej wartości. Spotkania zaplanowano na okres od listopada 2026 do stycznia 2027 r.

W 2027 r. projekt skieruje uwagę młodzieży na nowe technologie. W ramach programu „AI bez iluzji” uczestnicy poznają możliwości, ale również ograniczenia sztucznej inteligencji. Zajęcia obejmą takie tematy, jak: etyka, prawa autorskie, ochrona prywatności, weryfikowanie informacji, tworzenie skutecznych poleceń oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z narzędzi AI.

Czwarty filar — „Bitwa Intelektów. Wilno–Warszawa–Bruksela” — będzie poświęcony świadomości obywatelskiej i europejskiej. W przystępnej, angażującej formule młodzież będzie mogła sprawdzić swoją wiedzę o Litwie, Polsce i Unii Europejskiej oraz przekonać się, w jaki sposób decyzje podejmowane na różnych szczeblach wpływają na jej codzienne życie.

Wiedza, która ma zostać na dłużej

— Młodzi ludzie bardzo szybko wkraczają dziś w świat dorosłych decyzji. Pierwsza praca, własne pieniądze, podatki, sztuczna inteligencja czy presja mediów społecznościowych — wiele z tych wyzwań pojawia się jednocześnie, a nie zawsze jest przestrzeń, żeby spokojnie o nich porozmawiać. Chcemy stworzyć taką przestrzeń i dać młodzieży nie tylko informacje, lecz przede wszystkim praktyczne narzędzia — mówią organizatorzy projektu. Projekt nie zakończy się wraz z ostatnim spotkaniem. Organizatorzy planują przygotowanie bezpłatnych materiałów edukacyjnych, do których uczestnicy oraz inne zainteresowane osoby będą mogli wracać również po zakończeniu programu.

Projekt „Algorytmy Przyszłości” realizowany jest przez Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Więcej informacji:

Dom Kultury Polskiej w Wilnie https://www.polskidom.lt/produkt-149/aktualnosci/projekt-algorytmy-przyszlosci/

Inf. Dom Kultury Polskiej w Wilnie