Obchody Dnia Kultury w rejonie wileńskim [Z GALERIĄ]

Podczas wydarzenia zabrzmiały pozdrowienia od władz samorządowych, a osoby zasłużone dla kultury zostały uhonorowane. Cieszymy się, że wśród nagrodzonych i wyróżnionych pracowników kultury znalazło się aż 7 pracowników Centrum Kultury w Rudominie. Serdecznie gratulujemy i jesteśmy dumni z ich zaangażowania, kreatywności oraz codziennej pracy na rzecz pielęgnowania kultury i integrowania naszej społeczności!

Wyjątkową atmosferę wieczoru stworzył koncert artystów Litewskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu.

Serdecznie gratulujemy naszym kolegom i życzymy im nieustającej kreatywności, nowych pomysłów oraz inspiracji do dalszego tworzenia życia kulturalnego w rejonie wileńskim!

Kultura żyje tak długo, jak długo tworzymy ją razem.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie