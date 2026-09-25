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Obchody Dnia Kultury w rejonie wileńskim [Z GALERIĄ]

22 września na Litwie obchodzony jest Dzień Kultury. Z tej okazji Samorząd Rejonu Wileńskiego zgromadził pracowników kultury oraz zaproszonych gości na uroczystym wydarzeniu poświęconym uhonorowaniu osób pielęgnujących kulturę, a także docenieniu ich osiągnięć i wkładu w życie kulturalne rejonu wileńskiego.

Autor: KW
Obchody Dnia Kultury oraz uhonorowanie pracowników kultury w rejonie wileńskim.
Fot. Centrum Kultury w Rudominie

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Podczas wydarzenia zabrzmiały pozdrowienia od władz samorządowych, a osoby zasłużone dla kultury zostały uhonorowane. Cieszymy się, że wśród nagrodzonych i wyróżnionych pracowników kultury znalazło się aż 7 pracowników Centrum Kultury w Rudominie. Serdecznie gratulujemy i jesteśmy dumni z ich zaangażowania, kreatywności oraz codziennej pracy na rzecz pielęgnowania kultury i integrowania naszej społeczności!

Wyjątkową atmosferę wieczoru stworzył koncert artystów Litewskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu.

Serdecznie gratulujemy naszym kolegom i życzymy im nieustającej kreatywności, nowych pomysłów oraz inspiracji do dalszego tworzenia życia kulturalnego w rejonie wileńskim!

Kultura żyje tak długo, jak długo tworzymy ją razem.

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Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie

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