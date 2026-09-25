Świat ukryty na ulicach Śnipiszek

Japonia, Stany Zjednoczone, Skandynawia czy Europa Południowa — śladów różnych części świata będzie można poszukać podczas gry „Świat w Wilnie: śladami ulic” (lit. „Pasaulis Vilniuje: sek gatvių pėdsakais”. Z okazji Światowego Dnia Turystyki organizacja „Neakivaizdinis Vilnius” zaprasza 26 września na detektywistyczną wycieczkę po Śnipiszkach.

Uczestnicy będą musieli wykorzystać swoją wiedzę, spostrzegawczość, intuicję i umiejętności detektywistyczne. Wskazówki znalezione na ulicach mają pomóc odpowiedzieć na pytanie, ile świata mieści się w Wilnie.

„Niezależnie od tego, jak wiele podróżujesz po świecie, wciąż jest go za mało, ale ślady prędzej czy później sprowadzają cię do domu. Z okazji święta podróżników proponujemy odkryć świat w jednym rejonie Wilna, w którym odzwierciedlają się liczne kraje. Czasami wystarczy uważność, odrobina umiejętności detektywistycznych i umiejętność zatrzymania się, aby spojrzeć na swoje miasto inaczej — jak na część ogromnej kuli ziemskiej” — powiedziała Sonata Griškienė, dyrektorka „Neakivaizdinis Vilnius” (pol. „Nieoczywiste Wilno”).

Kraje i kultury zapisane w krajobrazie Wilna

Głównym zadaniem uczestników będzie odkrycie, w jaki sposób różne kraje wpłynęły na krajobraz, rytm i atmosferę Wileńskich Śnipiszek. Podczas trasy trzeba będzie również zebrać symbole świata obecne w tej części miasta.

W Wilnie od dawna krzyżują się tradycje różnych narodów i kultur. Ich dziedzictwo można odnaleźć w budynkach, na ulicach, w dziełach sztuki oraz pomnikach. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na miejsca i obiekty, obok których mieszkańcy często przechodzą, nie zastanawiając się nad ich pochodzeniem i historią.

Gra ma pomóc w odkrywaniu nieoczekiwanych faktów oraz zachęcić do spojrzenia na Wilno z innej perspektywy. Światowy Dzień Turystyki ma być jednocześnie okazją do przypomnienia, że inspiracje pochodzące z odległych zakątków świata są obecne również w najbliższym otoczeniu.

Gra dla dorosłych, dzieci i właścicieli zwierząt

Start i meta gry będą znajdowały się na placu w Śnipiszkach. 26 września w godzinach od 11:00 do 18:00 organizatorzy będą przedstawiali uczestnikom zasady oraz odpowiadali na pytania. Osoby, które wykażą się najlepszymi umiejętnościami detektywistycznymi, otrzymają nagrody.

Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana. W wydarzeniu mogą uczestniczyć zarówno dorośli, jak i dzieci. Gra jest również przyjazna dla zwierząt domowych.

Więcej informacji: www.neakivaizdinisvilnius.lt