Jak informuje Państwowa Służba Ochrony Granic (VSAT), w nocy z poniedziałku na wtorek funkcjonariusze udaremnili kolejną próbę przemytu papierosów z Białorusi na Litwę. Tym razem przemytnicy strącili drona oraz 1 tys. paczek nielegalnych papierosów o wartości 5 510 euro.

Nocna akcja w rejonie solecznickim

Do zdarzenia doszło w pobliżu wsi Liszkuniszki (lit. Liškūniškių kaimas) w rejonie solecznickim. Funkcjonariusze posterunku granicznego im. Gintarasa Žagunisa, należącego do Okręgu Granicznego w Oranach, podczas nocnego patrolu usłyszeli odgłos drona nadlatującego od strony Białorusi.

Wkrótce za pomocą kamery termowizyjnej zlokalizowali bezzałogowy statek powietrzny przewożący ładunek. Strażnicy natychmiast użyli specjalistycznego sprzętu przeciwdronowego, który zakłócił lot maszyny. Dron zaczął opadać i spadł na zalesionym terenie.

Po zabezpieczeniu okolicy funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania rozbitej maszyny. Sprawdzili tereny w pobliżu wsi Liszkuniszki i Jakubiszki oraz osady Ludwinowa. W akcji wykorzystano również służbowego drona.

Dron spłonął, kontrabanda ocalała

Poszukiwania zakończyły się sukcesem o świcie we wtorek 22 września. W pobliżu wsi Antaniszki (lit. Antaniškių kaimas), około 800 metrów od granicy państwowej, strażnicy odnaleźli rozbitego drona.

Maszyna była poważnie uszkodzona wskutek uderzenia o ziemię, dodatkowo nosiła ślady pożaru. Mimo to przewożony przez nią ładunek przetrwał.

Do drona przymocowane były dwie prostokątne paczki, w których znajdowało się łącznie 1 tys. paczek papierosów „Minsk Superslims” z białoruskimi banderolami. Wartość zabezpieczonej kontrabandy, po uwzględnieniu wszystkich podatków obowiązujących na Litwie, oszacowano na 5 510 euro.

W związku z nielegalnym nabyciem i przewozem towarów objętych podatkiem akcyzowym wszczęto postępowanie administracyjne. Zabezpieczone papierosy oraz dron są tymczasowo przechowywane na posterunku granicznym im. Gintarasa Žagunisa jako mienie bez właściciela.

58 dronów przechwycono w tym roku

Przemyt papierosów z Białorusi za pomocą bezzałogowych statków powietrznych pozostaje wyzwaniem dla litewskiej straży granicznej.

W ciągu niecałych 9 miesięcy tego roku funkcjonariusze VSAT przechwycili już 58 dronów przemytników. To niemal tyle samo, ile w całym ubiegłym roku, kiedy zatrzymano 59 maszyn przylatujących z Białorusi.

Dla porównania w 2024 r. litewscy strażnicy graniczni zestrzelili 54 drony przewożące białoruskie papierosy.