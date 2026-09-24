Takie tendencje odzwierciedla również realizowana przez wileńską agencję inicjatywa „Meet a Local”, w ramach której w tym roku wzięło już udział ponad 300 turystów z różnych stron świata.

Codzienność też ciekawi podróżnych

— „Meet a Local” pozwala gościom poznać Wilno oczami jego mieszkańców, a samym Wilnianom spojrzeć na swoje miasto na nowo. Historie turystów często pokazują, że to, co dla mieszkańców wydaje się czymś zwyczajnym, dla gości staje się jednym z najbardziej zapadających w pamięć wrażeń z podróży. Na przykład jeden z turystów z Islandii zwrócił szczególną uwagę na drzewa i zieleń miasta. Z kolei gościa z Włoch przyjemnie zaskoczyło to, że samochody zatrzymują się przed przejściami dla pieszych. Inni goście często wspominają o czystości i porządku panującym w mieście. Zaskakuje ich również duża liczba kościołów znajdujących się w stosunkowo niewielkim centrum miasta — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Vilma Daubarienė, kierowniczka Działu Turystyki „Go Vilnius”.

Na uwagę zasługuje oferta gastronomiczna. Turyści odwiedzający Wilno aktywnie poszukują tradycyjnych litewskich potraw, m.in. grochu ze skwarkami.

— Takie historie pokazują, że podróżni szukają rożnych wrażeń oraz możliwości poznania miasta od środka. Czasami, aby na nowo zobaczyć swoje miasto, wystarczy spojrzeć na nie oczami gościa – stwierdza Vilma Daubarienė.

Nowe doświadczenie audiowizualne

Z okazji Światowego Dnia Turystyki w Wileńskim Centrum Informacji Turystycznej prezentowana jest nowa opowieść audiowizualna „Wilno, które dodaje nowych sił” (Let Vilnius Recharge You).

Zaprasza ona gości do poznawania Wilna poprzez atrakcje związane z przyrodą, kulturą i wypoczynkiem.

Projekcje wideo na ścianach i suficie centrum oraz specjalnie przygotowana narracja dźwiękowa ukazują Wilno jako miasto niezwykle zielone, w którym natura jest częścią codziennego życia. W opowieści przedstawiono m.in. tradycje zapustowe, okres adwentu, Targ Ziół, rzemiosło, folklor i inne elementy kultury. Materiały do stworzenia projektu udostępniło Wileńskie Centrum Kultury Etnicznej.

„Chcemy, aby goście miasta poczuli Wilno nie tylko podczas spacerów jego ulicami, ale już przed rozpoczęciem zwiedzania. Nowe doświadczenie audiowizualne pomaga ukazać jedną z ważnych cech wyróżniających Wilno – możliwość przeniesienia się w krótkim czasie z miejskiego zgiełku do natury, odkrywania żywych tradycji i doświadczenia innego rytmu miasta” – mówi Gediminas Šukutis, dyrektor Wileńskiego Centrum Informacji Turystycznej.

Audiowizualną opowieść, trwającą około 10 minut, można bezpłatnie oglądać codziennie od 26 września w godzinach 11:00–16:00 w Wileńskim Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Pilies 7.

Bezpłatne materiały informacyjne

W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2026 r. centrum odwiedziło prawie 59 tys. osób — około 4 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej gości przybyło z Niemiec, Polski, Hiszpanii, USA, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii. W sezonie turystycznym centrum obsługuje średnio około 500 odwiedzających dziennie.

Odwiedzający centrum mogą otrzymać bezpłatne materiały informacyjne, kupić karty „Vilnius Pass” i „Vilnius Night Pass”, bilety na różne wydarzenia oraz wileńskie pamiątki. Mogą również, wykorzystując sztuczną inteligencję, stworzyć indywidualne trasy zwiedzania lub wziąć udział w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych.