Tak wynika ze wstępnych danych Litewskiej Agencji Danych Państwowych (Valstybės duomenų agentūra – VDA). Na poprawę wyników wpłynęło zarówno większe zainteresowanie Litwą wśród zagranicznych turystów, jak i rosnąca aktywność mieszkańców podróżujących po kraju.

Okazja do spokojnego zwiedzania

„Kurier Wileński” postanowił zapytać samych turystów, co sprawia, że wybierają Litwę jako kierunek swoich podróży. Wielu z nich podkreśla, że przyciągają ich: bliskość, piękno kraju, spokojna atmosfera oraz możliwość odkrywania nowych miejsc bez konieczności dalekich wyjazdów.

Jednym z turystów, których spotkaliśmy, był mieszkaniec Łotwy. Jak przyznał, na Litwie pojawił się po raz pierwszy. Do odwiedzenia sąsiedniego kraju zachęciły go przede wszystkim opinie znajomych, którzy wcześniej mieli okazję poznać litewskie miasta i atrakcje.

– Od znajomych słyszałem, że wasz kraj jest bardzo piękny. I rzeczywiście, to prawda – powiedział.

Jak wyjaśnił, tegoroczny wyjazd miał być przede wszystkim okazją do spokojnego zwiedzania i poznania nowego miejsca. Ze względu na to, że rodzina podróżuje z trzymiesięcznym dzieckiem, zdecydowali się na kierunek, który nie wymaga długiej podróży.

– W tym roku chcieliśmy pozwiedzać, ale nie jechać nigdzie daleko, ponieważ mamy trzymiesięczne dziecko. Litwa okazała się bardzo dobrym wyborem – dodał.

Turysta podkreślił, że już pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Zwrócił uwagę na dobrą infrastrukturę, przyjazną atmosferę oraz to, że podróżowanie po Litwie jest wygodne również dla rodzin z małymi dziećmi. Jego zdaniem kraj oferuje wiele możliwości zarówno dla osób szukających odpoczynku, jak i tych, którzy chcą aktywnie spędzić czas, zwiedzając miasta, zabytki i przyrodę.

Litwa wyróżnia się ludźmi

Maria z Warszawy od lat regularnie odwiedza Wilno. Jak przyznaje, podróże do litewskiej stolicy stały się już rodzinną tradycją – jej bliscy starają się przyjeżdżać tutaj przynajmniej raz w roku. Dla niej Litwa to nie tylko popularny kierunek turystyczny, ale przede wszystkim miejsce, z którym łączy ją szczególna więź i poczucie bliskości.

– W naszej rodzinie to już tradycja, żeby Wilno odwiedzić przynajmniej raz do roku. Dla mojej mamy najważniejsza jest oczywiście Ostra Brama. To miejsce, które zawsze trzeba odwiedzić – mówi Maria.

Jak podkreśla, sama najbardziej ceni klimat miasta – jego spokojne uliczki, zabytkową architekturę i wyjątkową atmosferę, która sprawia, że za każdym razem czuje się tutaj swobodnie.

– Ja kocham te uliczki. Czuję się tutaj jak w domu – przyznaje.

Maria zaznacza, że w swoim życiu odwiedziła wiele krajów, jednak Litwa wyróżnia się na tle innych miejsc przede wszystkim ludźmi. Jej zdaniem mieszkańcy są otwarci, życzliwi i zawsze gotowi pomóc turystom.

– Zwiedziłam wiele krajów, ale na Litwie ludzie są najlepsi. Zawsze można liczyć na pomoc i dobre słowo – mówi.

Według niej dużym atutem Litwy jest również jej wielkość. Niewielkie odległości sprawiają, że podróżowanie po kraju jest wygodne i pozwala zobaczyć wiele atrakcji bez konieczności spędzania wielu godzin w samochodzie.

– Podoba mi się, że kraj jest niewielki, więc można dużo zwiedzić pieszo albo korzystając z transportu publicznego. Czasami właśnie wtedy można zobaczyć więcej – nie tylko największe atrakcje, ale też codzienne życie mieszkańców, małe uliczki i miejsca, których nie znajdziemy w typowych przewodnikach – dodaje.

Dla Marii Litwa to połączenie historii, bliskości i wyjątkowego klimatu. Wilno za każdym razem pozwala odkrywać coś nowego, a jednocześnie daje poczucie powrotu do miejsca dobrze znanego i bliskiego.

W porównaniu z większymi państwami europejskimi Litwa pozwala w krótkim czasie dotrzeć do wielu atrakcji | Fot. Marian Paluszkiewicz

Kameralna, spokojna, z bogatą historią

Turysta z Niemiec, którego spotkaliśmy podczas podróży po Litwie, podkreślał, że jednym z największych atutów kraju jest jego wielkość i łatwość odkrywania różnych miejsc. W porównaniu z większymi państwami europejskimi Litwa pozwala w krótkim czasie dotrzeć do wielu atrakcji – od historycznych miast, przez malowniczą przyrodę, aż po nadmorskie miejscowości.

– Litwa nie jest dużym krajem, szczególnie w porównaniu z wieloma innymi państwami. Dzięki temu można spokojnie podróżować i zobaczyć naprawdę wiele miejsc bez konieczności pokonywania ogromnych odległości – mówi turysta.

Jak dodaje, ważnym powodem, dla którego chętnie wybiera Litwę, są także mieszkańcy. Jego zdaniem atmosfera tworzona przez ludzi ma ogromne znaczenie podczas podróży.

– Ludzie są tutaj bardzo mili, otwarci i pomocni. To sprawia, że człowiek czuje się dobrze i chętnie wraca – podkreśla.

Turysta zwraca uwagę, że Litwa łączy w sobie wiele zalet: jest kameralna, spokojna, a jednocześnie oferuje bogatą historię, ciekawą kulturę i różnorodne miejsca warte odwiedzenia. Jego zdaniem właśnie ta wyjątkowa kombinacja sprawia, że kraj staje się coraz bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla zagranicznych podróżnych.

Wartość dodana dla gospodarki

Analiza danych VDA, przygotowana również na podstawie informacji gromadzonych w systemie „e.Turistas”, pokazuje wyraźny wzrost liczby odwiedzających z innych państw. W okresie od stycznia do marca Litwę odwiedziło 258 tys. zagranicznych turystów, czyli o 23 proc. więcej niż rok wcześniej. Stanowili oni 28 proc. wszystkich gości, którzy zatrzymali się w hotelach, pensjonatach oraz pozostałych obiektach noclegowych.

Jednocześnie nie słabnie zainteresowanie podróżami wśród samych Litwinów. W pierwszych trzech miesiącach roku z krajowej oferty turystycznej skorzystało 677 tys. osób, co oznacza wzrost o 17 proc. w porównaniu z I kwartałem ub.r.

Wiceminister gospodarki i innowacji Guoda Burokienė podkreśla, że wyniki pierwszego kwartału potwierdzają utrzymującą się dobrą kondycję litewskiej turystyki i jej coraz większe znaczenie dla rozwoju gospodarki.

– Turystyka tworzy coraz większą wartość dodaną dla naszej gospodarki. Wspiera rozwój przedsiębiorczości, pobudza inwestycje i przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy w całym kraju. Dlatego konsekwentnie inwestujemy w promocję Litwy na rynkach zagranicznych, ponieważ przynosi ona konkretne i wymierne efekty – zaznacza Guoda Burokienė.

Dyrektor Narodowej Agencji Promocji Turystyki „Keliauk Lietuvoje” Olga Gončarova przypomina, że pierwsze miesiące roku zwykle należą do spokojniejszych dla branży turystycznej. Tym bardziej tegoroczne wyniki można uznać za bardzo obiecujące.

– Dane za I kwartał pokazują wyraźnie pozytywne tendencje w turystyce. Szczególnie cieszy rosnąca liczba turystów zagranicznych, zwłaszcza z rynków, które są dla nas priorytetowe. Jednocześnie należy pamiętać, że początek roku rządzi się swoimi prawami – w tym okresie dominują podróże służbowe oraz wyjazdy związane z leczeniem i wypoczynkiem zdrowotnym. Dlatego profil odwiedzających oraz najczęściej wybierane miejsca mogą różnić się od obrazu całego sezonu turystycznego, który poznamy dopiero po zakończeniu roku – wyjaśnia Olga Gončarova.

Turyści zwracają uwagę na dobrą infrastrukturę, przyjazną atmosferę oraz to, że podróżowanie po Litwie jest wygodne również dla rodzin z małymi dziećmi | Fot. Marian Paluszkiewicz

Optymizm w branży

Kierownik Wydziału Statystyki Sektorowej Litewskiej Agencji Danych Państwowych Audrius Taraila zwraca uwagę, że statystyki dotyczące turystyki stają się coraz dokładniejsze dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi analitycznych.

– Naszym zadaniem jest dostarczanie instytucjom publicznym i przedstawicielom branży jak najbardziej aktualnych i wiarygodnych informacji o ruchu turystycznym. Korzystamy z nowoczesnych źródeł danych, które pozwalają dokładniej śledzić zmiany zachodzące w sektorze i lepiej oceniać rozwój usług turystycznych – podkreśla Audrius Taraila.

Jak zaznacza Olga Gončarova, coraz więcej obiektów noclegowych korzysta z cyfrowego podsystemu „e.Turistas”, będącego częścią Narodowego Systemu Informacji Turystycznej (NTIS). Dzięki temu możliwe jest gromadzenie znacznie bardziej szczegółowych danych.

Obecnie system pozwala nie tylko określić liczbę turystów oraz kraj ich pochodzenia, lecz także sprawdzić, w których samorządach i obiektach noclegowych się zatrzymywali oraz jaki był cel ich podróży. Co istotne, dane analizowane są z dokładnością do pojedynczych dni, a nie – jak wcześniej – miesięcy. Pozwala to m.in. ocenić wpływ konkretnych wydarzeń kulturalnych, sportowych czy biznesowych na ruch turystyczny.

W I kwartale najliczniejszą grupę zagranicznych gości stanowili turyści z krajów sąsiednich oraz Europy Zachodniej. Najwięcej osób przyjechało z: Łotwy – 30 tys., Niemiec – 28 tys., Polski – 28 tys., Białorusi – 26 tys., Wielkiej Brytanii – 16 tys.

Na szczególną uwagę zasługuje dynamiczny wzrost liczby turystów z Niemiec. W porównaniu z I kwartałem 2025 r. ich liczba zwiększyła się aż o 62 proc. Znaczące wzrosty odnotowano również w przypadku gości z Włoch (57 proc.), Hiszpanii (67 proc.), Finlandii (80 proc.) oraz Irlandii (115 proc.). Jeszcze bardziej imponująco prezentują się dane dotyczące Izraela – liczba odwiedzających z tego kraju wzrosła ponad trzykrotnie.

Największym zainteresowaniem turystów w I kwartale cieszyły się największe miasta i uzdrowiska. Łącznie najwięcej gości przyjęły: Wilno – 248 tys. osób, Kowno – 118 tys., Połąga – 109 tys., Druskieniki – 103 tys.

Jeżeli chodzi wyłącznie o turystów zagranicznych, zdecydowanym liderem pozostaje Wilno, które odwiedziło 146 tys. gości z zagranicy. Kolejne miejsca zajęły Kowno (51 tys.), Kłajpeda (13 tys.) oraz Druskieniki (11 tys.).

Zdaniem Olgi Gončarovej pierwsze wyniki z tego roku pozwalają z optymizmem patrzeć na dalszy rozwój litewskiej turystyki.

– Obserwujemy systematyczne umacnianie pozycji litewskiej turystyki. Rosnąca liczba zagranicznych gości potwierdza, że Litwa staje się coraz bardziej rozpoznawalna na rynkach międzynarodowych, a nasze miasta i kurorty skutecznie rywalizują o uwagę podróżnych. O tym, czy obecny wzrost przerodzi się w długofalowy trend, pokażą kolejne kwartały. Już dziś jednak otrzymujemy bardzo wyraźny sygnał, który pozwala trafniej prognozować rozwój sektora i skuteczniej planować działania promocyjne oraz kampanie marketingowe – podsumowuje dyrektor „Keliauk Lietuvoje”.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 27 (77) 11-17/07/2026