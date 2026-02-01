Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Litewska turystyka rośnie mimo kryzysu balonowego

    Pomimo zakłóceń spowodowanych kryzysem związanym z nielegalnymi balonami meteorologicznymi, litewska branża turystyczna odnotowała w ubiegłym roku wzrost — zarówno liczby podróżnych, jak i lotów czarterowych.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Lotnisko.
    Podstawowe kierunki podróży dyktują linie lotnicze | Fot. archiwum

    Czytaj również...

    Według Žydrė Gavelienė, prezes Litewskiej Izby Turystyki, liczba turystów z Litwy wzrosła w 2025 roku o 9 proc. i wyniosła 954 tys., wobec 873 tys. rok wcześniej. Jednocześnie liczba lotów czarterowych zwiększyła się o około 10 proc.

    „W ubiegłym roku odnotowano stabilny wzrost (…), przez litewskie lotniska przewinęło się prawie milion podróżnych korzystających z lotów czarterowych (…). Pomimo dużej konkurencji, liczba lotów czarterowych z Litwy wzrosła w zeszłym roku o około 10 proc.” — powiedziała Žydrė Gavelienė.

    Część Litwinów zdecydowała się jednak na wyloty z sąsiednich krajów, głównie z Rygi i Warszawy. Branża turystyczna poradziła sobie z kryzysem dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas pandemii i wojny na Ukrainie.

    „Kryzys meteobalonowy miał wpływ, ale pokonaliśmy to wyzwanie, ponieważ mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją podczas pandemii COVID-19, na początku wojny na Ukrainie. Teraz jest dokładnie tak samo, ale już wiedzieliśmy, jak się zachować” — powiedziała prezes.

    Žydrė Gavelienė podkreśliła, że rosnące ceny nie zniechęciły Litwinów do podróży. Średnia cena wakacji wyniosła około 900 euro i była o 10 proc. wyższa niż rok wcześniej. Najpopularniejsze kierunki to Turcja, Czarnogóra, Bułgaria, Egipt i wyspy greckie.

    Według informacji Litewskich Portów Lotniczych (LTOU) w ubiegłym roku LTOU obsłużyło 7,16 mln pasażerów — o 8 proc. więcej niż rok wcześniej, a Wileńskie lotnisko — 5,11 mln pasażerów (o 6 proc. więcej).

    Turystyka przestała być spokojną formą wypoczynku

    Afisze

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Zasiłek na nianię coraz popularniejszy. Litwa wprowadza kolejne zmiany

    Największe zainteresowanie w Wilnie i KownieZasiłek na opiekę nad dzieckiem jest kierowany do pracujących rodziców, którzy nie posyłają dzieci do placówek przedszkolnych, lecz powierzają je odpłatnej opiece niań działających...
    Społeczeństwo

    UE przegłosowała zakaz importu rosyjskiego gazu

    Za rozporządzeniem głosowały 24 z 27 państw członkowskich. Przeciwko opowiedziały się Węgry i Słowacja, a Bułgaria wstrzymała się od głosu. Decyzja została zatwierdzona przez Radę UE w Brukseli. „Odchodzimy od szkodliwego...
    Społeczeństwo

    Mróz to nie żarty, litewskie służby dają garść zaleceń. Miasta w Polsce nawet poustawiały koksowniki

    Co należy wiedzieć:jeśli utkniesz w samochodzie, nie wyłączaj silnika lub okresowo go rozgrzewaj. Bardzo ważne jest, aby nie dopuścić do przedostania się spalin do wnętrza samochodu. Dlatego pamiętaj, aby...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.