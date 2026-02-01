Litewska turystyka rośnie mimo kryzysu balonowego

Według Žydrė Gavelienė, prezes Litewskiej Izby Turystyki, liczba turystów z Litwy wzrosła w 2025 roku o 9 proc. i wyniosła 954 tys., wobec 873 tys. rok wcześniej. Jednocześnie liczba lotów czarterowych zwiększyła się o około 10 proc.

„W ubiegłym roku odnotowano stabilny wzrost (…), przez litewskie lotniska przewinęło się prawie milion podróżnych korzystających z lotów czarterowych (…). Pomimo dużej konkurencji, liczba lotów czarterowych z Litwy wzrosła w zeszłym roku o około 10 proc.” — powiedziała Žydrė Gavelienė.

Część Litwinów zdecydowała się jednak na wyloty z sąsiednich krajów, głównie z Rygi i Warszawy. Branża turystyczna poradziła sobie z kryzysem dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas pandemii i wojny na Ukrainie.

„Kryzys meteobalonowy miał wpływ, ale pokonaliśmy to wyzwanie, ponieważ mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją podczas pandemii COVID-19, na początku wojny na Ukrainie. Teraz jest dokładnie tak samo, ale już wiedzieliśmy, jak się zachować” — powiedziała prezes.

Žydrė Gavelienė podkreśliła, że rosnące ceny nie zniechęciły Litwinów do podróży. Średnia cena wakacji wyniosła około 900 euro i była o 10 proc. wyższa niż rok wcześniej. Najpopularniejsze kierunki to Turcja, Czarnogóra, Bułgaria, Egipt i wyspy greckie.

Według informacji Litewskich Portów Lotniczych (LTOU) w ubiegłym roku LTOU obsłużyło 7,16 mln pasażerów — o 8 proc. więcej niż rok wcześniej, a Wileńskie lotnisko — 5,11 mln pasażerów (o 6 proc. więcej).