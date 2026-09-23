Litwa przeznaczy dodatkowe 16 mln euro na modernizację schronów

Do 155 tys. euro na jeden schron

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych Martynasa Katelynasa średnie finansowanie modernizacji jednego schronu ma wzrosnąć z 40 tys. do 55 tys. euro. Maksymalnie na jeden obiekt będzie można przeznaczyć 155 tys. euro.

Łączne finansowanie z Państwowego Funduszu Obronnego na rozwój infrastruktury schronów do 2030 r. ma wzrosnąć z 77 mln do 90 mln euro.

„Bezpieczeństwo mieszkańców zaczyna się od gotowości instytucji państwowych i samorządowych oraz odpowiednio dostosowanej infrastruktury. Dlatego nasze decyzje muszą koncentrować się nie tylko na liczbie schronów, ale przede wszystkim na ich jakości, a także na dostępności schronów. Zwiększamy finansowanie na jedną schronisko, rozszerzamy listę prac kwalifikujących się do dofinansowania oraz zmieniamy zasadę podziału środków, tak aby samorządy z wyprzedzeniem wiedziały, jakiej wysokości finansowania mogą się spodziewać” — mówi minister.

Finansowanie zależne od liczby mieszkańców

Ministerstwo proponuje odejście od selekcji konkursowej na rzecz ciągłej. Maksymalna kwota dla samorządu będzie uzależniona od liczby mieszkańców i wyniesie od 165 tys. euro dla jednostek poniżej 50 tys. mieszkańców do 2,345 mln euro dla samorządów liczących ponad 350 tys. mieszkańców.

Dzięki przyznanym środkom poszczególne samorządy mają mieć możliwość modernizacji od 3 do 43 schronów.

„Schron musi być dostępny dla ludzi niezależnie od tego, do kogo należy budynek, w którym jest on zainstalowany. Dlatego zasady finansowania są dostosowane do głównego celu — ochrony mieszkańców w sytuacji zagrożenia” — podkreśla Martynas Katelynas.

Oświetlenie, toalety i dostępność

Rozszerzona ma zostać także lista kosztów kwalifikowanych. Finansowanie będzie mogło obejmować m.in. oświetlenie działające z rezerwowego źródła energii, toalety oraz specjalne środki pomocy dla osób niepełnosprawnych.

Możliwa będzie również refundacja kwalifikowanych prac rozpoczętych od 1 czerwca 2026 r. Ma to pozwolić zarządcom na wcześniejsze rozpoczęcie modernizacji. Schrony mają jednocześnie pełnić podwójną funkcję — na co dzień służyć społecznościom, a w przypadku zagrożenia powietrznego lub wojny zapewniać ochronę mieszkańcom.