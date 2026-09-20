Kowno: darmowy transport na imprezy

Zgodnie z decyzją władz miasta bilet na wydarzenie będzie jednocześnie podstawą do bezpłatnego korzystania z transportu publicznego. Z takiego przejazdu będzie można skorzystać przez trzy godziny przed rozpoczęciem imprezy oraz trzy godziny po jej oficjalnym zakończeniu.

Koszty rozwiązania zostaną uwzględnione w cenie organizacji wydarzeń. Centrum Kultury w Kownie wprowadzi opłatę administracyjną w wysokości 0,7 euro za każdy sprzedany bilet. Pokryje ją organizator imprezy. Kwota odpowiada cenie specjalnego biletu komunikacji miejskiej obowiązującego podczas wydarzeń w Kownie.

Według władz miasta nowe rozwiązanie ma ułatwić uczestnikom dotarcie na duże wydarzenia, a jednocześnie ograniczyć ruch samochodowy i korki w okolicy. W sezonie letnim 2025 r. w Dolinie Piosenek odbyło się 60 imprez, które przyciągnęły tysiące widzów.

Teren Doliny Piosenek przeszedł wcześniej gruntowną przebudowę. Firma „Infes” zobowiązała się do wykonania prac za kwotę 7,4 mln euro. Inwestycję zakończono tuż przed otwarciem stulecia Święta Piosenki w czerwcu 2024 r.

Historia organizowania wydarzeń w tym miejscu sięga 1938 r. Według danych Departamentu Dziedzictwa Kulturowego odbywały się tu festiwale regionalne, uczniowskie oraz organizowane przez różne organizacje, kontynuujące tradycje litewskich państwowych festiwali pieśni. Amfiteatr z eliptyczną sceną powstał w latach 1964-1965. W tym samym czasie wzniesiono również rzeźbę „Młodość” (lit. Jaunystė), ołtarz, kapliczkę oraz maszty flagowe.