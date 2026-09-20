Strona głównaSpołeczeństwo

Kowno: darmowy transport na imprezy

Od stycznia przyszłego roku uczestnicy komercyjnych wydarzeń w „Dolinie Piosenek” (lit. Dainų slėnis) w Kownie będą mogli bezpłatnie korzystać z miejskich autobusów i trolejbusów. Rada Samorządu Kowna zatwierdziła nowe rozwiązanie podczas wtorkowego posiedzenia.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Miasto Kowno.
Fot. Sigitas Kazlauskas, ELTA

Czytaj również...

Zgodnie z decyzją władz miasta bilet na wydarzenie będzie jednocześnie podstawą do bezpłatnego korzystania z transportu publicznego. Z takiego przejazdu będzie można skorzystać przez trzy godziny przed rozpoczęciem imprezy oraz trzy godziny po jej oficjalnym zakończeniu.

Koszty rozwiązania zostaną uwzględnione w cenie organizacji wydarzeń. Centrum Kultury w Kownie wprowadzi opłatę administracyjną w wysokości 0,7 euro za każdy sprzedany bilet. Pokryje ją organizator imprezy. Kwota odpowiada cenie specjalnego biletu komunikacji miejskiej obowiązującego podczas wydarzeń w Kownie.

Według władz miasta nowe rozwiązanie ma ułatwić uczestnikom dotarcie na duże wydarzenia, a jednocześnie ograniczyć ruch samochodowy i korki w okolicy. W sezonie letnim 2025 r. w Dolinie Piosenek odbyło się 60 imprez, które przyciągnęły tysiące widzów.

Teren Doliny Piosenek przeszedł wcześniej gruntowną przebudowę. Firma „Infes” zobowiązała się do wykonania prac za kwotę 7,4 mln euro. Inwestycję zakończono tuż przed otwarciem stulecia Święta Piosenki w czerwcu 2024 r.

Historia organizowania wydarzeń w tym miejscu sięga 1938 r. Według danych Departamentu Dziedzictwa Kulturowego odbywały się tu festiwale regionalne, uczniowskie oraz organizowane przez różne organizacje, kontynuujące tradycje litewskich państwowych festiwali pieśni. Amfiteatr z eliptyczną sceną powstał w latach 1964-1965. W tym samym czasie wzniesiono również rzeźbę „Młodość” (lit. Jaunystė), ołtarz, kapliczkę oraz maszty flagowe.

Aleksander Borowik: Jak to Kowno nosa utarło Wilnu

Afisze

ŹródłaOpr. J. B. na podst. BNS

Więcej od autora

Gospodarka

LB poprawia prognozę wzrostu gospodarki. W tę lepszą stronę. Podano przyczyny

Bank Litwy podtrzymuje prognozę wzrostu litewskiej gospodarki w tym roku na poziomie 2,7 proc., ale perspektywy na 2027 r. ocenia bardziej… optymistycznie. Inflacja będzie wyhamowywać, ale powoli — nie wszystko zatem takie piękne. Są też inne czynniki, które uwzględnił bank.
Społeczeństwo

Czyś rozrzutnik? To, jak wydamy pierwszą wypłatę, świadczy o nas. Ekspertka podpowiada

Odwieczną zasadą jest, że wypłata zawsze jest za mała — a szczególnie, jeśli wierzyć stereotypom, gdy uwzględnimy naszą litewską neurotyczność. Jakakolwiek by była, to to, na co pójdzie ta pierwsza, dużo świadczy o samym wydającym. Ekspertka banku podrzuca parę rad, które pomogą nie rozszastać wszystkiego w mig.
Wiadomości

Poczobut wrócił do Polski. „Zobaczyłem się z tymi, których chciałem zobaczyć”

Po ponad pięciu latach spędzonych w białoruskich więzieniach Andrzej Poczobut wrócił w rodzinne strony. Tygodniowa podróż dobiegła końca, ale dziennikarz nie wyklucza kolejnego powrotu na Białoruś.

RedKomy