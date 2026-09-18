Młody człowiek zyskuje moc sprawczą

Pierwsza samodzielnie zarobiona wypłata daje młodym ludziom większą swobodę, ale jest też pierwszym sprawdzianem zarządzania własnymi finansami. Ekspertka banku Luminor podpowiada, jak już od pierwszych dochodów wypracować dobre nawyki.

Pierwsza wypłata może zachęcać do realizacji odkładanych wcześniej zakupów, podróży czy częstszego spędzania czasu z przyjaciółmi. Aušrinė Mincienė, kierowniczka ds. bankowości codziennej w banku Luminor, zwraca jednak uwagę, że pierwsze dochody są także dobrą okazją do kształtowania nawyków finansowych na przyszłość.

„Pierwsza wypłata to nie tylko wydarzenie finansowe — to pierwsza okazja, by samodzielnie podejmować decyzje dotyczące własnych pieniędzy. Naturalne jest, że chce się nagrodzić siebie za włożoną pracę, ale należy pamiętać, że nawet niewielka część odłożonych dochodów może z czasem stać się cennym nawykiem. Oszczędzanie warto zacząć nie wtedy, gdy zarabia się dużo, ale wtedy, gdy pojawiają się pierwsze dochody” — mówi Aušrinė Mincienė.

Nie wydawać wszystkiego od razu

Jednym z najczęstszych błędów po otrzymaniu pierwszego wynagrodzenia jest traktowanie całej wypłaty jako pieniędzy przeznaczonych do wydania. Zdaniem ekspertki lepszym rozwiązaniem jest wcześniejsze określenie, jaka część dochodów zostanie przeznaczona na bieżące potrzeby, a jaka na oszczędności.

Regularne odkładanie nawet 10-20 proc. dochodów może pomóc w wyrobieniu nawyku, który w przyszłości ułatwi realizację większych celów finansowych.

„Oszczędzanie staje się znacznie łatwiejsze, gdy pieniądze odkłada się od razu, a nie pod koniec miesiąca, licząc na to, że coś zostanie. Warto również mieć jasno określony cel, na przykład oszczędzanie na podróż, kurs prawa jazdy, nowy komputer lub studia. Konkretny cel pomaga oprzeć się impulsywnym zakupom i przypomina, dlaczego warto odłożyć część pieniędzy na przyszłość” — zauważa ekspertka.

Drobnostki mają znaczenie

Pierwsze zarobki mogą być również okazją do sprawdzenia, na co faktycznie wydawane są pieniądze. Aušrinė Mincienė radzi młodym osobom, aby przynajmniej przez pewien czas monitorowały swoje wydatki. Analiza budżetu może pokazać, jak duża jego część jest przeznaczana na niewielkie i spontaniczne zakupy.

Świadomość takich wydatków ułatwia podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji. Nie oznacza to konieczności całkowitej rezygnacji z przyjemności. Chodzi przede wszystkim o rozpoznanie własnych zachowań finansowych i ocenę, które wydatki są rzeczywiście potrzebne, a które wynikają z impulsu.

Nawyk ważniejszy niż kwota

W przypadku pierwszych zarobków najważniejsza nie jest wysokość zgromadzonych oszczędności, lecz wypracowanie nawyku regularnego odkładania części dochodów. Umiejętności zdobyte na początku samodzielnego zarządzania pieniędzmi mogą później pomóc w planowaniu większych wydatków — od pierwszego samochodu lub podróży po zakup własnego mieszkania.

„Początek kariery może stać się nie tylko pierwszym doświadczeniem zawodowym, ale także pierwszym krokiem w budowaniu zdrowego stosunku do pieniędzy. Im wcześniej człowiek zrozumie wartość planowania i oszczędzania, tym łatwiej będzie mu później podejmować ważne decyzje finansowe i czuć się pewniej co do swojej przyszłości” — podkreśla Aušrinė Mincienė.