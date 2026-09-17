W Gałgach oficjalnie otwarto nowe przedszkole modułowe

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz, który przeciął wstęgę inauguracyjną, wyraził zadowolenie, że w dynamicznie rozwijających się Gałgach powstała nowoczesna przestrzeń edukacyjna, nieustępująca placówkom stacjonarnym.

„W tak dynamicznie rozwijających się miejscowościach jak Gałgi musimy zapewnić pełną niezbędną infrastrukturę publiczną. W krótkim czasie utworzyliśmy nowoczesne przedszkole oraz uporządkowaliśmy otoczenie: specjalnie w tym celu wybudowano odcinek drogi, urządzono rondo i uruchomiono samorządowy transport publiczny. Patrzymy również w przyszłość – już planujemy możliwość późniejszego dobudowania tutaj dodatkowego modułu, aby przyjąć jeszcze większą liczbę dzieci, a w dłuższej perspektywie – także przedszkola stacjonarnego. Wierzę, że ten teren będzie się szybko rozwijał, mieszkańców będzie przybywać, a tutejsze dzieci będą rosnąć szczęśliwe w silnej i zjednoczonej społeczności” – mówił mer R. Duchniewicz.

Starosta gminy Mickuny Daniel Żamoit wyraził radość z szybkich zmian i płynnej realizacji prac.

„Cieszę się, że wszystko odbyło się sprawnie i na czas – sam stale nadzorowałem przebieg prac, aby szły bez zakłóceń. Wszystko powstało od zera: jeszcze kilka miesięcy temu było tu zwykłe pole, a teraz mamy w pełni działające przedszkole. Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy się do tego przyczynili” – powiedział D. Żamoit.

Jak zaznaczyła dyrektor przedszkola Iwona Wojnicz, najpiękniejszą częścią tego oddziału jest panująca tu już ciepła, aktywna społeczność, którą łączy uśmiech dzieci i zaufanie rodziców.

Nowe pomieszczenia i społeczność pobłogosławił proboszcz parafii św. Kazimierza w Wilnie (Nowej Wilejce) ks. Eigantas Rudokas. Atmosferę otwarcia tworzyli wychowankowie Żłobka-Przedszkola „100 kolorów” – mali piosenkarze i tancerze przybyli z Niemenczyna, aby pogratulować swoim przyjaciołom i cieszyć się nowymi przestrzeniami.

Nowa przestrzeń dla dzieci

W nowym przedszkolu modułowym ulokowały się trzy grupy przedszkolne, które łącznie przyjmą 54 dzieci. Z myślą o komforcie najmłodszych urządzono nowoczesną salę do aktywności fizycznej, przytulne szatnie, węzły sanitarne oraz inne niezbędne pomieszczenia. Wokół placówki uporządkowano teren, urządzono place zabaw dla dzieci oraz parkingi.

Projekt jest finansowany ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego. Łączna wartość montażu modułów i zagospodarowania terenu wynosi około 730 tys. euro, natomiast około 50 tys. euro przeznaczono na zakup nowych mebli i sprzętu.

Rozpoczęty w 2025 roku rozwój budynków modułowych w rejonie wileńskim stał się szybkim i optymalnym rozwiązaniem, pozwalającym na sprawne tworzenie wysokiej jakości i komfortowych przestrzeni. Modułowe przedszkole w Gałgach nie tylko poszerza sieć placówek oświatowych w rejonie, ale także sprawia, że coraz więcej rodzin ma dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej bliżej domu. Ponadto w Gałgach, przy ul. Vakarinė, w 2026 roku zacznie działać kolejny budynek modułowy (oddział wychowania przedszkolnego Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce), przeznaczony dla 3 grup dzieci z polskim językiem nauczania.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego