„Izba w Ciechanowiszkach przez wiele lat była ważnym miejscem, w którym chroniono i prezentowano tradycję wicia palm. Dziś potrzebujemy jednak większej przestrzeni i szerszych możliwości – zarówno do prowadzenia warsztatów edukacyjnych, organizacji wystaw, jak i przechowywania samej kolekcji. „Dom Palm” pozwoli rozwinąć dotychczasową działalność i stworzyć nowoczesne centrum kultury, które przyciągnie jeszcze więcej odwiedzających z Litwy i z zagranicy” – podkreśla mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

W „Domu Palm” będą odbywać się wystawy, warsztaty, konferencje, seminaria i inne wydarzenia kulturalne. Placówka zajmie się gromadzeniem i przechowywaniem kolekcji palm, prowadzeniem badań naukowych oraz prezentowaniem zbiorów społeczeństwu. W części ekspozycyjnej zaplanowano nowoczesne rozwiązania – zwiedzający będą mogli obejrzeć materiały wideo, skorzystać z interaktywnych gier edukacyjnych oraz posłuchać opowieści mistrzyń i mistrzów palmiarstwa.

Wizualizacje projektu: UAB „Ekspozicijų sistemos”, projektantka S. Vaitkevičiūtė

„Tradycja wicia palm stanowi filar tożsamości Wileńszczyzny – musimy ją nie tylko zachować, ale i przekazać przyszłym pokoleniom w formie żywej, zrozumiałej i atrakcyjnej. W związku z tym, chcemy stworzyć miejsce, w którym tradycja nie będzie jedynie prezentowana, lecz także badana, poznawana i współdzielona, a co najważniejsze – w którym będzie tętnić życiem i jednoczyć społeczność” – zaznacza wicemer rejonu wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė.

Nową placówkę zaplanowano w odnowionym zespole dworskim w Mazuryszkach – obiekcie dziedzictwa kulturowego, otoczonym zabytkowym parkiem. Miejsce to wybrano nieprzypadkowo – w okolicach Mazuryszek od dawna działa najliczniejsza społeczność palmiarek. Wartość kulturowa i historyczna dworu oraz jego wyjątkowe otoczenie stwarzają idealne warunki do łączenia działalności muzealnej, edukacyjnej, kulturalnej i poznawczej.

Wizualizacje projektu: UAB „Ekspozicijų sistemos”, projektantka S. Vaitkevičiūtė

Projekt uchwały w sprawie utworzenia placówki publicznej zostanie rozpatrzony w Komitecie Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Młodzieży Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, a ostateczna decyzja zapadnie na najbliższym posiedzeniu rady.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego