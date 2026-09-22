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Ogłoszono wyniki głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego rejonu wileńskiego

Samorząd Rejonu Wileńskiego ogłosił wyniki głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego na 2026 rok. O środki walczyło 19 projektów, na które w sumie oddano 4 010 głosów (głosowało 2 339 mieszkańców).

Autor: Inf. ASRW
Samorząd Rejonu Wileńskiego.
Fot. vrsa.lt

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„Tegoroczne wyniki po raz kolejny pokazały, że mieszkańcom zależy na swoim otoczeniu oraz na tym, w jaki sposób wykorzystywane są środki samorządowe. Głosując, wybierali spośród 19 różnych pomysłów – od przestrzeni dla rodzin i aktywnego wypoczynku po poprawę przestrzeni publicznych i infrastruktury. Inicjatywy, które zdobyły największą liczbę głosów, przełożą się na konkretne zmiany w gminach. Uważam, że właśnie możliwość samodzielnego decydowania przez mieszkańców o tym, jakich projektów najbardziej potrzebuje ich społeczność, stanowi największą wartość budżetu partycypacyjnego” – mówi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

W 2026 roku propozycje projektów w ramach budżetu partycypacyjnego po raz pierwszy były oceniane z uwzględnieniem wielkości gmin oraz zakresu projektów.

Zwycięskie projekty budżetu partycypacyjnego 2026

W małych gminach (do 3 tys. mieszkańców) nie zgłoszono projektów małej skali, natomiast w kategorii średniej skali zwyciężył projekt „Dukszty – przyjazne rodzinom” – 285 głosów.

W gminach średnich (3–6 tys. mieszkańców) najwięcej głosów zdobyły: w skali małej – „Bezpiecznie się bawić – bezpiecznie dorastać” w Szaternikach (204 głosy), a w skali średniej – „Rodzinna strefa aktywnego wypoczynku w Kowalczukach” (344 głosy).

Z kolei w dużych gminach (powyżej 6 tys. mieszkańców) triumfowały projekty w Pogirach: „Aleja sakur” w małej skali (443 głosy) oraz „Ruszamy razem!” w dużej skali (461 głosów). Kategoria projektów średniej skali w dużych gminach pozostała bez zgłoszeń.

Możliwość realizacji większej liczby pomysłów mieszkańców

Z powodu braku zgłoszeń w dwóch kategoriach, 65 tys. euro niewykorzystanych środków, zgodnie z Regulaminem budżetu partycypacyjnego zostało przeznaczone na kolejne projekty.

Oprócz zwycięzców poszczególnych kategorii, zostaną zrealizowane również cztery projekty małej skali, które zdobyły największą liczbę głosów (ponad 100):

„PODBRZEZIE: żywy kod miasteczka. Świetlana wizja Podbrzezie: przestrzeń tożsamości miasteczka” — 173 głosy;
„Kładka dla wypoczynku wspólnoty” — 166 głosów (gmina Rzesza);
„Przestrzeń wspólnotowa dla wszystkich” — 162 głosy (gmina Niemenczyn);
„Wymiana wiejskiego krzyża na nowy oraz uporządkowanie terenu wokół krzyża z dostosowaniem go do potrzeb wspólnoty” — 142 głosy (gmina Mariampol).

Pozwoli to na efektywne wykorzystanie budżetu oraz realizację większej liczby pomysłów ważnych dla lokalnej społeczności.

Szczegóły i opisy projektów można znaleźć na stronie: https://dalyvauk.vrsa.lt/

Czytaj także: Oddaj głos na projekty Budżetu Partycypacyjnego 2026 w rejonie wileńskim – mieszkańcy zgłosili 19 pomysłów

Stronę przygotowano
na podstawie informacji
Samorządu Rejonu Wileńskiego

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