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W Wilnie odbył się Jarmark Narodów 2026 [GALERIA]

W miniony weekend (18–20 września) centrum Wilna zamieniło się w Jarmark Narodów, z kramami przedstawicieli ponad 20 krajów na alei Giedymina i scenami na placach Kudirki i Łukiskim. Licznie zaprezentowała się społeczność Polaków na Litwie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z radosnego wydarzenia!

Autor: KW
Targ Narodów 2026 w Wilnie | Fot. Marian Paluszkiewicz

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W niedzielę na placu Kudirki, w ramach festiwalu „Draugystės žiedas”, wystąpiły m.in. „Wilia”, „Świtezianka”, „Rudomianka”, „Przyjaźń”, dziecięca „Ojcowizna” i Zespół Tańca „Sto Uśmiechów”.

Na placu Łukiskim, pokazali się Białorusini: w sobotę uczniowie Gimnazjum im. Franciszka Skoryny, a w niedzielę dziecięce „Pacerki” i zespół „Svitanak”. Tatarów reprezentowały dwa zespoły. W sobotę „Ilsu” zatańczył tańce tatarskie i tureckie, a „Efsane” wystąpił w niedzielę zarówno na placu Łukiskim, jak i na części „Draugystės žiedas”. Wystąpił także żydowski zespół pieśni i tańca „Fajerlech”.

Białorusini i Tatarzy prezentowali też swoją twórczość w „Namiotach Sztuki”, gdzie Tatarzy dodatkowo zdradzali sekrety swojej kuchni.

Wydarzenie na zdjęciach udokumentował fotoreporter „Kuriera Wileńskiego”, Marian Paluszkiewicz.

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