Muzyka jest dla wszystkich! Co czeka na Ciebie na koncertach Smykofonii? Krótkie i różnorodne utwory dostosowane do percepcji najmłodszych; Czas trwania koncertu to około 40-45 minut, idealny dla małych uwag; Wyjątkowy kontakt między wykonawcami a publicznością; Brak tradycyjnego podziału na scenę i widownię, co...