Medycy dziękują „Kurierowi Wileńskiemu”

Szanowny Panie Redaktorze,

dziękujemy za objęcie patronatem medialnym XIII Kongresu Polonii Medycznej, który pt. „Innowacje medyczne a dobro Pacjenta” odbył się we Wrocławiu w dniach od 10 do 12.09.2026 roku. Kongres stał się prestiżowym wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym. Wzięło w nim w nim udział 1113 osób — lekarzy ze świata i z Polski — w tym 45 osób z Litwy.

Zasięg medialny już dzisiaj przekroczył 500 tys. PLN AVE. Jesteśmy szczęśliwi, że wysokiemu poziomowi naukowemu wykładów towarzyszyły spotkania integracyjne i wydarzenia kulturalne, dzięki którym nasza polonijna społeczność medyczna mogła realizować ambitne cele.

W imieniu organizatorów pragnę złożyć szczególne podziękowania za obecność i ciężką pracę pana Apolinarego Klonowskiego. To redaktor i fotoreporter o wysokim profesjonalizmie, który w połączeniu z jego niezawodną dobrą energią i życzliwością bardzo pomógł nam dokumentować to wspaniałe wydarzenie.

Łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia,

Kornelia Król, MD, FACOG Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych