W czasie spotkania sejmowemu kontrolerowi były przedstawione problemy, które najbardziej utrudniają działalność małego i średniego biznesu na Litwie. Ustalono, że wśród podstawowych warunków dobrego funkcjonowania biznesu muszą być równe warunki dla wszystkich uczestników tego procesu, nie może być uprzywilejowanych grup, przedsiębiorstw ani korporacji.

Ze strony LAA wymienione były przykłady nierównego traktowania.

Przykładem najbardziej niepokojącym i szkodliwym dla wolnego rynku jest monopol na przeprowadzanie przeglądów technicznych (techninė apžiūra, TA). Odpowiedzialną za organizowanie TA jest Transeksta (Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija). Terytorium Litwy jest podzielone pomiędzy poszczególne podmioty; powstała zmowa korporacyjna niedopuszczająca innych firm, które chciałyby i mogły przeprowadzać przeglądy techniczne.

LAA podkreśliła, że taki podział narusza prawa konsumentów i rujnuje mały i średni biznes.

Procedura przeglądu technicznego wywołuje duży stres wśród użytkowników pojazdów. Szczególnie jest to odczuwalne w regionie wileńskim, gdzie monopol na TA ma UAB TÜV NORD, reprezentujący międzynarodowy kapitał.

Dla sejmowego kontrolera przekazano przykłady, jak odbywa się przegląd techniczny w innych europejskich krajach. Tam odbywa się on w warsztatach samochodowych, które spełniają niezbędne warunki. LAA zaproponowała, żeby Litwa brała przykład z innych cywilizowanych krajów i broniła swoich drobnych przedsiębiorców.

Na spotkaniu były poruszane także inne przykłady nierównego traktowania podmiotów małego i średniego biznesu. Jednym z nich jest stosowanie aparatów kasowych, które nie obowiązują wszystkich małych i średnich przedsiębiorców. Dla jednych są obowiązkowe, dla innych nieobowiązkowe, co mocno deformuje rynek.

Spotkanie przebiegło w ciepłej atmosferze wzajemnego zrozumienia.

„W wielu kwestiach znaleźliśmy wspólny język. Uczciwy przedsiębiorca nie może przegrywać tylko dlatego, że przestrzega prawa. Przedsiębiorcy nie potrzebują kolejnych deklaracji. Potrzebują uczciwych zasad, równych szans i państwa, które tych zasad pilnuje” — podkreślił po spotkaniu Aleksander Radczenko. Kontroler sejmowy zapowiedział pochylenie się na problemami zgłoszonymi przez LAA i, na miarę swoich pełnomocnictw i możliwości, współpracę przy ich rozwiązywaniu.

Inf. LAA