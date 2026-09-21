Rudomino wzięło udział w akcji „Cała Litwa tańczy”.

„Cała Litwa tańczy” to zaproszenie do doświadczenia żywiołowości i energii folkloru śpiewanego, muzycznego i, oczywiście, tanecznego, a jednocześnie do odkrywania swoich korzeni. Realizację tej inicjatywy wspierają liczne instytucje, społeczności, amatorskie zespoły artystyczne, kluby taneczne oraz osoby prywatne z niemal wszystkich litewskich samorządów, a także społeczności litewskie w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Norwegii. Tego dnia miłośnicy folkloru zgromadzili się jednocześnie w miastach, miasteczkach, ośrodkach regionalnych oraz w stolicy kraju, aby uczyć się tradycyjnych tańców, wspólnie je tańczyć, śpiewać pieśni ludowe i tworzyć muzykę.

Po raz kolejny w tej wyjątkowej akcji wzięło udział również Centrum Kultury w Rudominie. W wydarzeniu uczestniczyły zespoły działające przy tej placówce kulturalnej – „Žiogeliai” i „Hałas” – a także mieszkańcy całej Gminy Rudomino. Zatańczono 10 tańców, w tym takie jak: „Sukčius”, „Malūnėlis”, „Dūda”, „Kepurinskas” i inne. Każdy, kto tego dnia wziął udział w tej pięknej akcji — bez względu na wiek i doświadczenie — mógł na nowo odkryć radość płynącą z tradycji, tańca i wspólnoty. Wszyscy mogli naocznie przekonać się o bogactwie folkloru Wileńszczyzny. Akcję prowadziła choreografka Centrum Kultury w Rudominie, Ineta Dubininkaitė-Merkienė.

Wszystkich uczestników akcji połączyła miłość do rodzimego folkloru i tradycji oraz poczucie wspólnoty.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie