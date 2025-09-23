„Cała Litwa tańczy” — w tym Rudomina

Akcja „Cała Litwa tańczy” trwa od 2015 r. Tegoroczna edycja odbyła się już po raz jedenasty. Celem tej wyjątkowej kampanii jest zjednoczenie mieszkańców Litwy poprzez tradycyjne tańce i wzmocnienie poczucia ich tożsamości kulturowej. Mieszkance Litwy są zapraszani do jednoczesnego gromadzenia się w miastach, miasteczkach, ośrodkach regionalnych, stolicy kraju — we wszelkich przestrzeniach publicznych, instytucjach edukacyjnych, kulturalnych i innych — aby uczyć się tradycyjnych tańców, tańczyć je, wspólnie śpiewać pieśni ludowe i tworzyć muzykę.

Akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Każdego roku w jej realizację angażuje się wiele instytucji, społeczności, dzieci z przedszkoli i szkół, a także amatorskie zespoły artystyczne z niemal wszystkich litewskich gmin. Uczestniczą również Litwini mieszkający za granicą — m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Norwegii. Tysiące miłośników tradycyjnych tańców gromadzą się w parkach miejskich, na placach, w instytucjach kultury i oświaty, aby wspólnie śpiewać i tańczyć, w ten sposób podtrzymując tradycje narodowe. Tak też było i tym razem.

Do tegorocznej akcji „Cała Litwa tańczy” dołączyło również Centrum Kultury w Rudominie

| Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Do tegorocznej akcji „Cała Litwa tańczy” dołączyło również Centrum Kultury w Rudominie, pragnąc zaprezentować bogactwo folkloru Wileńszczyzny. W wydarzeniu wzięły udział zespoły działające przy tej placówce kulturalnej: Zespół Taneczny „Žiogeliai”, Zespół Pieśni i Tańca „Rudomianka” oraz zespół wokalny „Gija”. Akcję prowadziła choreografka Centrum Kultury w Rudominie Ineta Dubininkaitė-Merkienė.

Podczas akcji można było się nauczyć takich tańców, jak: „Malūnėlis”, „Dūda”, „Pliauškutis”, „Gransveras”, „Sukčius”, „Kukolinis”, „Vaikščioj povas”, „Vengierka”, „Padikatras”, „Bitelė grikis”.

Każdy, kto tego dnia wziął udział w pięknej akcji — bez względu na wiek i doświadczenie — mógł na nowo odkryć radość płynącą z tradycji, tańca i wspólnoty.

Centrum Kultury w Rudominie