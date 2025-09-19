ZPiT „Rudomianka” ogłasza nabór!

Śpiew

Marzysz o tym, by Twój głos rozbrzmiewał w pięknych harmoniach chóru? Dołącz do chóru „Rudomianki”! Każdy nowy głos dodaje mu wyjątkowego blasku i sprawia, że brzmienie staje się jeszcze bogatsze i piękniejsze. Jeśli kochasz śpiewać – u nas znajdziesz swoje miejsce.

Muzyka

Grasz na instrumencie? Mamy aż dwie kapele – młodszą i starszą – które z radością przyjmą nowych muzyków. Niezależnie od wieku i doświadczenia, każdy, kto potrafi grać, może wnieść coś wyjątkowego i stać się częścią muzycznego serca zespołu.

Taniec

Uwielbiasz tańczyć? W „Rudomiance” działa aż pięć grup tanecznych w różnych kategoriach wiekowych. Od najmłodszych po dorosłych – każdy znajdzie tu odpowiednie miejsce, by rozwijać swoją pasję i prezentować folklor na scenie.

Kim jesteśmy?

Zespół Pieśni i Tańca „Rudomianka” powstał w 1989 r. i od tego czasu nieustannie rozwija się zdobywając serca publiczności, zarówno na Litwie, jak i poza granicami kraju. Na swoim koncie ma niezliczone występy, koncerty i podróże artystyczne. To nie tylko zespół – to prawdziwa rodzina, którą tworzy już ponad 180 osób. Członkowie „Rudomianki” nie tylko wspólnie tańczą, śpiewają i grają, ale także wspaniale się integrują – zarówno w swojej grupie, jak i podczas spotkań z innymi zespołami z całego świata.

Dołącz do naszej rodziny

Jeśli zdecydujesz się do nas dołączyć, staniesz się częścią czegoś wyjątkowego – wielkiej, zgranej rodziny, w której każdy jest ważny. „Rudomianka” zawsze z otwartymi ramionami wita nowych członków i z radością czeka na kolejne osoby, które razem z nami będą pielęgnować tradycję i tworzyć niezapomniane wspomnienia.

Nie zwlekaj – „Rudomianka” czeka właśnie na Ciebie!

