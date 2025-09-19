Więcej
    Strona głównaKultura

    ZPiT „Rudomianka” ogłasza nabór!

    Lubisz śpiewać, tańczyć albo grać na instrumencie? To świetnie się składa – Zespół Pieśni i Tańca „Rudomianka” czeka właśnie na Ciebie!

    Autor: KW

    Czytaj również...

    Śpiew

    Marzysz o tym, by Twój głos rozbrzmiewał w pięknych harmoniach chóru? Dołącz do chóru „Rudomianki”! Każdy nowy głos dodaje mu wyjątkowego blasku i sprawia, że brzmienie staje się jeszcze bogatsze i piękniejsze. Jeśli kochasz śpiewać – u nas znajdziesz swoje miejsce.

    Muzyka

    Grasz na instrumencie? Mamy aż dwie kapele – młodszą i starszą – które z radością przyjmą nowych muzyków. Niezależnie od wieku i doświadczenia, każdy, kto potrafi grać, może wnieść coś wyjątkowego i stać się częścią muzycznego serca zespołu.

    Taniec

    Uwielbiasz tańczyć? W „Rudomiance” działa aż pięć grup tanecznych w różnych kategoriach wiekowych. Od najmłodszych po dorosłych – każdy znajdzie tu odpowiednie miejsce, by rozwijać swoją pasję i prezentować folklor na scenie.

    Kim jesteśmy?

    Zespół Pieśni i Tańca „Rudomianka” powstał w 1989 r. i od tego czasu nieustannie rozwija się zdobywając serca publiczności, zarówno na Litwie, jak i poza granicami kraju. Na swoim koncie ma niezliczone występy, koncerty i podróże artystyczne. To nie tylko zespół – to prawdziwa rodzina, którą tworzy już ponad 180 osób. Członkowie „Rudomianki” nie tylko wspólnie tańczą, śpiewają i grają, ale także wspaniale się integrują – zarówno w swojej grupie, jak i podczas spotkań z innymi zespołami z całego świata.

    Dołącz do naszej rodziny

    Jeśli zdecydujesz się do nas dołączyć, staniesz się częścią czegoś wyjątkowego – wielkiej, zgranej rodziny, w której każdy jest ważny. „Rudomianka” zawsze z otwartymi ramionami wita nowych członków i z radością czeka na kolejne osoby, które razem z nami będą pielęgnować tradycję i tworzyć niezapomniane wspomnienia.

    Nie zwlekaj – „Rudomianka” czeka właśnie na Ciebie!

    Czytaj więcej: „Wileńszczyzna śpiewa, tańczy, gra…” — „Rudomianka” krzewi polskość

    Centrum Kultury w Rudominie

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Szkolnictwo

    „Mickiewiczówka” będzie miała remont. Projekt jest na kolejnym etapie

    Jak wyjaśniła Iwona Czerniawska, szkoła otrzymała także szkolenia dla nauczycieli z zakresu edukacji włączającej. Edukacja włączająca to nauczanie nastawione na wciągnięcie do nauczania wszystkich uczniów, niezależnie od ich zdolności...
    Szkolnictwo

    Wileński „Kraszewski” ostro o języku polskim: „Jeśli jest inne zapatrywanie się, być może wybrał nie tę szkołę”

    — W „Kraszewskim” wymagamy, by na przerwach i na lekcjach porozumiewano się po polsku; przecież dlatego wybrano polską szkołę. Jeśli ktoś ma inne zapatrywanie się na swój język ojczysty,...
    Społeczeństwo

    Kreatywno-edukacyjny obóz „Zainspirowani Polską” w Pogirach

    Uczestnikami byli młodzi czytelnicy w wieku od 7 do 14 lat, którzy każdego dnia odkrywali nowe tajemnice kultury, tradycji i nowoczesnych technologii. Program obozu obfitował w atrakcje: podróż po polskiej...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.