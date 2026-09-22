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Ogłoszono nabór wniosków projektowych na rok 2027

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego ogłasza nabór wniosków projektowych na 2027 rok.

Autor: KW
Ogłoszono nabór wniosków projektowych na rok 2027.

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O wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje działające na rzecz Polaków za granicą, które chcą rozwijać edukację, kulturę oraz media polonijne. Dokumenty można składać do 30 października 2026 roku.

Nowoczesne rozwiązania i obszary wsparcia

Tegoroczny nabór przynosi kluczową zmianę organizacyjną — dotychczasowe zgłoszenia e-mailowe zastąpiono nowym, dedykowanym Systemem Obsługi Wniosków. Generator online ma na celu usprawnienie procesu rejestracji organizacji oraz składania aplikacji.

Organizacje polonijne oraz środowiska polskie na Wschodzie mogą wnioskować o środki w pięciu głównych obszarach:

  • Struktury polskie i polonijne: bieżąca działalność, szkolenia, pomoc prawna, kultura i promocja Polski, sport, wsparcie zespołów folklorystycznych oraz aktywność gospodarcza.
  • Edukacja: wsparcie szkół i przedszkoli, inicjatywy oraz imprezy szkolne, wyjazdy i wypoczynek dzieci i młodzieży.
  • Pomoc charytatywna i socjalna: wsparcie osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej.
  • Media: dofinansowanie mediów polonijnych (prasa polonijna, audycje radiowe, portale internetowe, programy telewizyjne).
  • Więzi z Polską: działania budujące tożsamość narodową i promujące polską historię na świecie.

Kto może złożyć wniosek?

Oferta skierowana jest do organizacji polskich i polonijnych zarejestrowanych w bazie Głównego Urzędu Statystycznego RP (z wyłączeniem podmiotów z siedzibą w Polsce). Zgłoszone projekty będą sukcesywnie przekazywane przez Fundację do państwowych konkursów dotacyjnych ogłaszanych na lata 2026–2027.

Jak aplikować?

Składanie wniosków odbywa się bezpośrednio za pośrednictwem nowego portalu internetowego. Wnioskodawcy proszeni są o rejestrację organizacji i wybór odpowiedniego obszaru projektowego w systemie.

LINK DO GENERATORA WNIOSKÓW: https://wnioski.pol.org.pl/

W uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przesłanie tradycyjnych formularzy drogą e-mailową. Szczegółowy „Przewodnik dla wnioskodawcy” oraz wzory dokumentów są dostępne do pobrania na stronie internetowej Fundacji: https://pol.org.pl/2026/09/15/rusza-nabor-na-wnioski-projektowe-na-2027-rok/.

Zapraszamy do składania wniosków i życzymy powodzenia.

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Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego

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