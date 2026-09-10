„Miło jest widzieć, że na organizowanych przez nas koncertach gromadzi się tak wiele osób i wspólnie tworzymy wielkie, piękne muzyczne święto. Takie wieczory przypominają, że nawet gdy lato kończy się w kalendarzu, dobre emocje nigdzie nie znikają. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tych wydarzeń oraz wszystkim, którzy wspólnie śpiewali, tańczyli i żegnali lato w Rzeszy i Niemenczynie” – powiedział mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

4 września na hipodromie w Rzeszy odbyła się trzecia edycja „Fiesty w Rzeszy”. Dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius określił wydarzenie jako dobry przykład tego, jak inicjatywa społeczności lokalnej może przerodzić się w piękną tradycję.

„Kilka lat temu organizację tego święta rozpoczęła społeczność Rzeszy, a od ubiegłego roku do inicjatywy dołączyły Samorząd Rejonu Wileńskiego oraz Centrum Kultury w Niemenczynie. Cieszymy się, że ta współpraca ma sens – gdy pomysł rodzi się w społeczności lokalnej, a samorząd pomaga go realizować i rozwijać, przeradza się on w wydarzenie, które gromadzi jeszcze więcej osób” – powiedział V. Vansavičius, uczestniczący w święcie.

Na hipodromie w Rzeszy zgromadzonych gości bawiły i zapraszały do tańca zespoły „Sigrun”, „Dead Man’s Cross”, „Poliarizuoti Stiklai” oraz „Biplan”, który w tym roku obchodzi 30-lecie działalności scenicznej.

„Fiesta w Rzeszy” | Fot. Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego

5 września w Niemenczynie na scenie „Summer Fest 2026” wystąpili artyści z Litwy i zagranicy: legendarny duet disco „Baccara”, bluesowo-boogie’owy zespół „Latvian Blues Boogie Band” oraz działający od 1985 roku zespół „Išjunk šviesą”.

Lato pożegnaliśmy w muzycznym rytmie, a wraz z nadejściem jesieni w rejonie wileńskim przychodzi czas zatrzymania, refleksji i radości z tegorocznych plonów – zarówno tych, które wydała ziemia, jak i tych, które wspólnie wypracowaliśmy. 12 września zapraszamy do Białej Waki, w gminie Pogiry, gdzie odbędzie się największe święto rejonu wileńskiego – Święto Plonów.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego