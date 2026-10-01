Przecięcia wstęgi dokonał mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz, symbolicznie otwierając drogę do nowego etapu ruchu, promocji zdrowia i sukcesów sportowych regionu kiwiskiego. W swoim przemówieniu powitalnym mer podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do szybkiej realizacji tego projektu – zarówno zespołowi samorządu, jak i samej społeczności szkolnej. Podkreślił on również, że największej wartości projektu nie mierzy się w kategoriach finansowych, lecz w żywotności społeczności.

„Kiwiszki to dynamicznie rozwijająca się, aktywna miejscowość, dlatego musimy zapewnić, aby rodziny i dzieci miały tu najlepsze warunki do uprawiania sportu i spędzania czasu bliżej domu. Samorząd zainwestował w ten projekt 300 tysięcy euro. Wierzę jednak, że prawdziwą wartością tego projektu nie są liczby, ale to, jak wiele dzieci będzie tu uprawiać sport, ile meczów zostanie rozegranych, ile przyjaźni się zawiąże i ile wspaniałych emocji zostanie tu przeżytych” – powiedział mer R. Duchniewicz.

Uroczystość uświetniły występy uczniów, a nową przestrzeń sportową i całą społeczność pobłogosławił proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Rukojniach ks. Wacław Wołodkowicz.

Zebrana społeczność szkolna nie ukrywała entuzjazmu – nowy stadion stał się długo wyczekiwanym prezentem dla mieszkańców całej gminy Szaterniki. Poprawiając infrastrukturę sportową placówek oświatowych, rozpoczęty w 2025 roku i ukończony w 2026 roku projekt nie tylko rozwiązał problem braku wysokiej jakości warunków wychowania fizycznego, ale także znacząco uzupełnił przestrzeń publiczną całej gminy, tworząc atrakcyjne i bezpieczne miejsce dla aktywności społeczności i wydarzeń.

Na terenie o powierzchni prawie 2,6 tys. m² powstała w pełni bezpieczna, nowoczesna infrastruktura: uniwersalne boisko do koszykówki i siatkówki, strefa do siatkówki, boisko do piłki nożnej, dwutorowa bieżnia z nawierzchnią gumową, system drenażu oraz elementy małej architektury (ławki i kosze na śmieci).

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego