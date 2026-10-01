Strona głównaTylko w „Kurierze”

Fałszywy cytat Zełenskiego miał podważyć litewską pomoc Ukrainie

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym Wołodymyrowi Zełenskiemu przypisano słowa, których nigdy nie wypowiedział. Fałszywy cytat sugeruje, że Litwa przestała być dla Ukrainy ważna, a prezydent Ukrainy miał rzekomo stwierdzić, że Litwini „są do tego przyzwyczajeni”. W rzeczywistości w oryginalnym przemówieniu nie pada słowo o Litwie czy Polsce. Zdaniem eksperta taki przekaz ma wzbudzić zwątpienie w sens dalszej pomocy Ukrainie.

Autor: Honorata Adamowicz
Wołodymyr Zełenski.
Fałszywy cytat przypisany Wołodymyrowi Zełenskiemu został skonstruowany tak, aby wywołać na Litwie emocjonalną reakcję | Fot. Martynas Ambrazas, ELTA

Czytaj również...

Zmyślony cytat przypisany Zełenskiemu

W mediach społecznościowych rozpowszechniane jest nagranie, w którym Wołodymyrowi Zełenskiemu przypisuje się słowa, jakoby Litwa nie była obecnie ważna dla Ukrainy i „jest do tego przyzwyczajona”. Prezydent Ukrainy nigdy publicznie tego nie powiedział. Nagranie jest prawdziwe, jednak umieszczony na nim cytat został zmyślony. W oryginalnym przemówieniu Zełenskiego nie ma wzmianki ani o Litwie, ani o Polsce.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał powiedzieć: „Stosunki z Litwą są dobre. Jednak obecnie ważniejsza jest Polska. Dlaczego? Z powodu sporów dyplomatycznych. A Litwa na razie pozostaje na drugim planie”. Z uśmiechem miał dodać: „Litwa jest do tego przyzwyczajona”. Wpis opatrzono pytaniem: „Litwini będą o tym pamiętać. Czy wybaczą?”.

Fałsz. Nagranie pochodzi z przemówienia Wołodymira Zełenskiego wygłoszonego z okazji Dnia Marynarki Wojennej Ukrainy. Litwa nie jest w nim wspominana, a cytat umieszczony na nagraniu został zmyślony.

Czytaj także: Zełenski w Wilnie: „Będzie dzień po wojnie, dzień spokojnego życia dla Estonii, Łotwy, Finlandii, Szwecji”

„Ma wywołać emocjonalną reakcję”

Zdaniem Viktora Denisenki, eksperta ds. bezpieczeństwa i byłego wiceministra kultury Litwy, rozpowszechniane nagranie ma wywołać na Litwie konkretną reakcję i zwątpienie w sens dalszego wspierania Ukrainy.

– Jeżeli spojrzymy na to szerzej, Rosja obecnie nieustannie dąży do tego, aby wsparcie dla Ukrainy było coraz mniejsze, a ostatecznie zostało całkowicie przerwane. Fałszywy cytat przypisany Wołodymyrowi Zełenskiemu nie jest przypadkowym przekazem. Został on skonstruowany tak, aby dotrzeć przede wszystkim do odbiorców na Litwie i wywołać emocjonalną reakcję. Taki przekaz jest specjalnie wygenerowany i ukryty w środku materiału. Ma również konkretną funkcję – przede wszystkim ma sprawić, aby właśnie na Litwie ludzie to usłyszeli i zareagowali emocjonalnie – mówi Denisenko w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”.

Jak twierdzi rozmówca, mechanizm jest prosty: jeśli Litwini uwierzą, że ich pomoc dla Ukrainy nie ma znaczenia lub nie jest doceniana, mogą zacząć kwestionować sens dalszego wsparcia.

– Tego rodzaju dezinformacja, rozpowszechniana przede wszystkim w mediach społecznościowych, jest skierowana właśnie do ich użytkowników. Naturalnym celem jest wywołanie określonych emocji. Wszyscy wiemy, że Litwa udziela Ukrainie dużego wsparcia. Szczególnie dotyczy to ludzi, którzy od początku wojny sami angażują się w pomoc i przekazują darowizny. Jeżeli taki przekaz pozostanie bez reakcji, może osłabiać motywację do dalszego wspierania Ukrainy. Może pojawić się bardzo naturalna reakcja: „Skoro moja pomoc nie jest ważna, to dlaczego mam pomagać i przekazywać pieniądze?”. Właśnie na takim prostym mechanizmie opiera się tego rodzaju dezinformacja – podkreśla ekspert.

Oryginalne nagranie ujawnia manipulację

„Detektorowi Kłamstwa” portalu DELFI udało się ustalić oryginalne źródło nagrania. Kilkusekundowy klip, który rozprzestrzenił się w mediach społecznościowych, pochodzi z nagrania opublikowanego 4 lipca przez samego Zełenskiego.

W swoim przemówieniu Zełenski mówi o porażce Rosji na Morzu Czarnym, operacjach w rejonie Krymu, wręczeniu chorągwi bojowych marynarzom oraz utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej w Odessie. Nie wspomina ani Litwy, ani Polski. Autorzy wpisu wykorzystali kilka sekund nagrania, usunęli oryginalny dźwięk i przypisali Zełenskiemu zmyślone słowa.

Czytaj także: Nausėda chce godzić prezydentów Polski i Ukrainy. „Znów będziemy musieli podjąć te wysiłki”

Afisze

Więcej od autora

Tylko w „Kurierze”

SAFE: 6,375 mld euro na wzmocnienie bezpieczeństwa Litwy

Generał Arvydas Pocius, członek Sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony oraz były dowódca Wojska Litewskiego, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” podkreśla, że wykorzystanie środków z programu SAFE ma ogromne...
Kultura

„Kwiaty Polskie” wielkim świętem Wileńszczyzny

Msza Święta w języku polskimZanim rozpoczął się festyn, w wileńskiej Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława i św. Władysława odprawiono Mszę Świętą w języku polskim. Uroczysta Eucharystia nadała wydarzeniu szczególną rangę,...
Społeczeństwo

Miliony kilogramów jedzenia trafiają do śmieci. Litwa ma problem z marnowaniem żywności

Honorata Adamowicz

RedKomy