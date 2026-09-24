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W rejonie wileńskim uroczyście obchodzono Dzień Kultury

Wieczór 22 września rozbrzmiał słowami podziękowań skierowanymi do kultury i jej twórców — w Centrum Kultury w Niemenczynie odbyło się uroczyste wydarzenie poświęcone Dniu Kultury oraz wyrażeniu wdzięczności tym, którzy swoją codzienną pracą tworzą, chronią i pielęgnują życie kulturalne rejonu wileńskiego.

Autor: Inf. ASRW
Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz wraz z przedstawicielami samorządu i zasłużonymi pracownikami kultury podczas uroczystego wydarzenia w Niemenczynie.
Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz wraz z przedstawicielami samorządu i zasłużonymi pracownikami kultury podczas uroczystego wydarzenia w Niemenczynie | Fot. vrsa.lt

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Przedstawicieli środowiska kulturalnego oraz wszystkich miłośników sztuki i działalności społecznej przywitał mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz. W swoim przemówieniu mer podkreślił znaczenie kultury w naszym codziennym życiu oraz wyraził zadowolenie z rozwoju kulturalnego w rejonie.

„Dla mnie kultura to nie tylko koncerty, spektakle czy wystawy. To także nasze tradycje, wspólnoty, język, historia oraz ludzie, którzy pielęgnują je i przekazują kolejnym pokoleniom. I właśnie tym wyjątkowy jest rejon wileński — tutaj pięknie przeplatają się różne kultury i tradycje. Słysząc tyle pięknych opinii, cieszę się widząc, jak wszystko rośnie, pięknieje i jak wiele wspaniałych wydarzeń udaje się zorganizować” — mówił R. Duchniewicz.

Dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius zaznaczył, że kultura rejonu żyje dziś nie tylko pojedynczymi osiągnięciami, lecz także systematyczną, codzienną pracą. Podkreślił ścisłą współpracę samorządu ze społecznością kulturalną, która sprzyja tworzeniu otwartych, nowoczesnych i pełnych inicjatyw przestrzeni.

Podczas uroczystości zabrzmiał również list gratulacyjny wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Edyty Tamošiūnaitė, która podziękowała wszystkim twórcom kultury za inspirację, kultywowane wartości i odważne inicjatywy wzbogacające życie kulturalne naszego rejonu, życząc zarazem, aby kultura nie była jedynie strażniczką przeszłości, lecz codziennie inspirowała i kształtowała jutro.

W trakcie wydarzenia uhonorowano i nagrodzono 22 zasłużonych pracowników kultury — ludzi, którzy tworzą, organizują, uczą, chronią dziedzictwo, jednoczą społeczność i inspirują innych:

Renata Utovka i Kazimiež Moroz — uhonorowani za wieloletnią, rzetelną pracę i zaangażowanie w rozwój kultury;
Marija Simanovič, Melanija Babič i Milena Jermakovič — za integrowanie społeczności oraz organizowanie wartościowych działań;
Kamilija Cereška — za pracę z dziećmi i młodzieżą, kreatywność oraz angażowanie młodego pokolenia;
Viktorija Pročuchanova — za promocję działalności centrum kultury i upowszechnianie informacji;
Diana Veličkienė — za scenografię, pielęgnowanie sztuki ceramicznej oraz działalność edukacyjną;
Kšištof Slavinskas i Raimond Filipovič — za profesjonalną pracę na rzecz zapewnienia technicznej i artystycznej jakości wydarzeń;
Yulia Dombrovskaya i Julian Germanovič — za rozwój zespołów tanecznych i muzycznych oraz integrowanie społeczności;
Dominik Kuzinevič i Renata Reichinbach — za wieloletnią, odpowiedzialną działalność i wkład w życie kulturalne;
Teresa Rauba, Renata Novik, Renata Mašarienė, Jelena Pometka i Tatjana Kartanovič — za rozwój bibliotek jako centrów kultury i wiedzy lokalnych społeczności;
Genadij Fedorovič, Irena Dzvinel i Ana Taukin — za działalność muzealną, artystyczną i edukacyjną oraz ochronę dziedzictwa kulturowego.

Uczestnicy wieczoru mieli okazję podziwiać program muzyczny artystów Litewskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu. Po części artystycznej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przy kawie, gdzie mogli dzielić się wrażeniami oraz rozmawiać o przyszłych pomysłach twórczych.

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Stronę przygotowano
na podstawie informacji
Samorządu Rejonu Wileńskiego

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