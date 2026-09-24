Pierwsza edycja Kwiatów Polskich odbyła się w roku 1989, a głównym organizatorem tego i następnych festynów był Jan Gabriel Mincewicz, wieloletni prezes Związku Polaków na Litwie i kierownik zespołu „Wileńszczyzna”. Po jego śmierci festyny odbywały się niestety nieregularnie, z przerwami, a ostatni miał miejsce w Niemenczynie w roku 2023.

W tym roku Związek Polaków na Litwie wraz z wieloma partnerami podjął się wysiłku zorganizowania kolejnej edycji festynu — po raz pierwszy pod nazwą Festyn Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie” im. Jana Gabriela Mincewicza. To największe święto polskiej pieśni i tańca w tym roku odbędzie się w stolicy na arenie Parku Górnego Góry Trzykrzyskiej.

Otwarcie festynu nastąpi o godzinie 14:30, a poprzedzi go Msza Św. w języku polskim o godz. 13:15 w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem św. Stanisława i św. Władysława oraz uroczysty przemarsz uczestników święta na Górę Trzykrzyską.

W tegorocznym Festynie Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie” im. Jana Gabriela Mincewicza weźmie udział ponad 50 polskich zespołów: ponad 20 z rejonu wileńskiego, po kilkanaście z rejonu solecznickiego i Wilna, także polskie zespoły z rejonów trockiego, szyrwinckiego i święciańskiego. Reżyserkami festynu są: Wioletta Leonowicz, główna chórmistrzyni, i Bożena Daniele, główna choreograf festynu.

Specjalny autobus dowiezie na festyn

Msza Św. w Katedrze Wileńskiej rozpocznie się o godz. 13:15. Po nabożeństwie, na parkingu przy katedrze, będą czekały trzy autokary, które dowiozą osoby starsze na miejsce festynu.

Ponadto od podnóża Góry Trzykrzyskiej będą jeździły co pięć minut mikrobusy, ułatwiające dotarcie na miejsce wydarzenia.

Przemarsz zespołów

W uroczystym przemarszu, od katedry do miejsca festynu, udział wezmą przede wszystkim artyści zespołów. Po Mszy św. serdecznie zapraszamy całą społeczność na widownię, aby wspólnie przywitać przemarsz zespołów.

Gastronomia

Na placu przy arenie widowiskowej będą ustawione stoiska gastronomiczne, gdzie będzie można kupić posiłki i napoje.

Transmisja

Osoby, które nie mogą przybyć na festyn, będą mogły śledzić widowisko na żywo na portalu informacyjnym L24. Transmitowany będzie cały przebieg wydarzenia — od Mszy Św. w Katedrze Wileńskiej do zakończenia festynu.

Do zobaczenia na Festynie Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie”!

Związek Polaków na Litwie